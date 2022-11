Copa Mundial Futbol Qatar 2022: ¡Oficial! Tecatito Corona es baja del Tricolor

No se le dio más tiempo y México ya tiene su primera baja para la Copa del Mundo de Qatar 2022, pues por medio de un comunicado se dio a conocer que Jesús Manuel Corona no acudirá a la justa, tras no recuperarse de su lesión.

"La Dirección de Selecciones Nacionales Varoniles informa, tras la comunicación pertinente entre Gerardo Martino, Director Técnico de la SNM y Jesús Manuel Corona, que el jugador no podrá ser integrado a la concentración de la Selección Nacional de México rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022" se puede leer.

Jesús Manuel Corona no formará parte de nuestra concentración rumbo a 🇶🇦 debido a que no ha completado su proceso de recuperación.



Aunque era prácticamente un hecho que Tecatito no se recuperaría de su lesión, Gerardo Martino y su cuerpo técnico estaban esperanzados en que el futbolista pudiera estar listo y ayudar al equipo en el Mundial.

En el mismo boletín, la Federación Mexicana de Futbol detalla que le desean una pronta recuperación y que estarán al pendiente de su evolución para seguirlo ayudando.

"No se ha completado su proceso de recuperación, tras la lesión sufrida en agosto de este año. El equipo de Selecciones Nacionales seguirá al pendiente de su evolución, en espera de que Jesús tenga un exitoso y pronto regreso a las canchas", concluyó el comunicado.

Tecatito Corona sufrió una rotura del peroné y ligamentos en el tobillo izquierdo antes de que iniciara el campeonato y España y a pesar de que se le solicitó al Sevilla prestar al futbolista para que se rehabilitara con los doctores del Tricolor, pero no fue cedido.

