PSG | Neymar: El crack brasileño enciende las redes sociales con un tremendo guiño para una nadadora; ¿la conquistó?

El crack brasileño Neymar, jugador del PSG, es muy activo en sus redes sociales y en últimas horas ha dado mucho de qué hablar, pues parece que trata de conquistar a una nadadora paraguaya.

Tal parece que Luana Alonso, atleta de Paraguay, cautivó a Neymar, pues en redes sociales el futbolista profesional ha interactuado en los perfiles de la nadadora y la situación no pasó desapercibida.

Neymar le dio like a una foto en Instagram de Luana, y la joven reaccionó al hecho en su cuenta de Twitter al escribir: "¿Esto es real dije yo?", leyenda que acompañó de la foto de pantalla donde el gusta del brasileño destaca de entre los más de 40 mil lkes que generó la foto.

Esto es real dije yo? pic.twitter.com/Aa3fuepLgd — Luana Alonso OLY (@luanalonsom) November 6, 2022

Luana Alonso ha recibido críticas por usar redes sociales

Al margen de lo que pueda llegar a pasar entre Neymar y Luana Alonso, la nadadora sudamericana ha recibido señalamientos y críticas porque supuestamente pasa mucho en sus redes sociales, dejando de lado su enfoque como deportista.

Ante estos comentarios, la paraguaya comentó: "Estoy recibiendo muchas críticas de que no me ‘concentro’ en mi deporte por estar en las redes sociales. Es un tema que no quise tocar, pero les cuento que cuando yo estaba solo pensando en mis competencias y demás, sufría de ansiedad, estrés y depresión".

Alonso, nadadora que participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, cuanta con más de 14 mil seguidores en su cuenta de Instagram y además sube videos con frecuencia a TikTok.

