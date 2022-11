BOX | "Canelo" Álvarez: ¿Cuánto cuesta comer en la taquería del boxeador mexicano?; es mejor que ahorres

El boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez es el rostro de su disciplina a nivel mundial, lo que le permite ganar cantidades millonarias de dinero, pero no sólo genera ganancias por su trabajo en los ensogados, pues tiene una taquería y es mejor que ahorres antes de visitarla.

El "Canelo", además de tener gasolineras y tiendas de autoservicio, es dueño de una taquería, junto a su hermano Ricardo Álvarez, la cual se llama "El Pastor del Rica" y se ubica en Zapopan, Jalisco, con el sello de "No Boxing, No Life" transformado en "No Tacos, No Life".

El inmueble de comida del campeón mexicano de peso supermedio se inauguró en 2014 y atienden de 14:00 a 00:00 horas, con precios que van desde los 520 pesos por un kilo de carne al pastor y 585 pesos un kilo de bistec, aunque también hay tacos.

Los tacos de pastor, suadero, bistec y chorizo valen 19.50 pesos, mientras que los tacos de lengua y trompa están en 24.70 pesos. Por otro lado, las gringas, las gringas de suadero y carnaza valen 52 pesos; las mismas, pero de bistec, trompa o tripa tienen un costo de 55 pesos, siendo la de lengua la más cara, con valor de 61.

¿Cuándo pelea Saúl "Canelo" Álvarez?

El boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez, campeón indiscutido de las 168 libras, fue operado con éxito de su mano izquierda y compartió cómo quedaron sus puños luego de la intervención.

En redes sociales, el púgil tapatío colgó un video en el que muestra el momento en el que le quitaron el yeso de la mano izquierda. La lesión que el deportista mexicano lo aquejaba desde antes de su pelea ante Gennady Golovkin, pero fue tras la pelea que decidió arreglar el problema.

En días pasados se dio a conocer que el "Canelo" ya había regresado a los entrenamientos en el gimnasio de Eddy Reynoso (ubicado en San Diego, California), pero fue hasta hoy que reveló cómo quedó su mano tras la intervención quirúrgica.

Se espera que el "Canelo" Álvarez esté al cien por ciento en 2023 y podría regresar a los ensogados en el primer semestre de este año. El deseo del tapatío es enfrentar a Dmitry Bivol, pero no hay nada seguro con esta revancha.

aar