Dani Alves vive momentos clave y podría salir de la cárcel en las próximas horas

Este martes, la sección 21 de la Audiencia de Barcelona llevará a cabo la valoración de la petición de la defensa del futbolista Dani Alves para ser puesto en libertad. La cita está programada para iniciar a las 9:00 de la mañana.

La audiencia ha sido convocada a petición de la abogada Inés Guardiola, quien representa al jugador. Esta solicitud se da después de que Alves fuera condenado a cuatro años y medio de prisión, cinco años de libertad vigilada, así como medidas de alejamiento e incomunicación con la víctima durante nueve años y medio.

Además, se le impuso una indemnización de más de 150 mil dólares y el pago de las costas procesales, todo esto por el delito de agresión sexual cometido por Alves la noche del 30 de diciembre de 2022 en el baño de la discoteca Sutton de Barcelona, según lo ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

En la audiencia, estarán presentes la Fiscalía y los abogados de las partes involucradas. Se prevé que Dani Alves seguirá la vista por videoconferencia desde la cárcel de Brians 2, ubicada en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona).

Dani Alves fue sentenciado a 4 años y medio de prisión por violación en Barcelona. Reuters.

Decisiones cruciales en el caso Dani Alves

La abogada Inés Guardiola ha presentado una solicitud para la pronta liberación de Dani Alves de la prisión de Brians 2 en Barcelona, donde ha estado recluido desde enero del año pasado. Además, busca la absolución del jugador, argumentando una vez más que las relaciones sexuales entre Alves y la denunciante fueron consensuadas.

Guardiola también busca que los los más de 150 mil dólares que Alves ya había pagado como indemnización previa al inicio del proceso, por una posible responsabilidad civil frente a los daños morales y emocionales sufridos por la víctima, sean considerados como una eximente de la pena. Esto podría reducir la condena a solo un año y medio de prisión, lo que prácticamente significaría su liberación, dado que estaría próximo a cumplir ese plazo.

Sin embargo, la fiscalía a cargo del caso ha solicitado que no se aplique esta atenuante y que la condena de cuatro años y medio no se vea reducida. Argumenta que Alves no ha admitido la agresión ni ha pedido disculpas a la víctima. Una posición similar a la que defenderá Ester García, abogada de la joven afectada, quien también aboga por un aumento en la pena para el exjugador del Barcelona.

El desenlace de esta audiencia será determinante para el futuro de Dani Alves, cuya situación legal pende de un hilo entre la absolución y una posible ampliación de su condena.

daho