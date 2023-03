Edson y Chucky, entre los 10 más caros de la Concacaf

La Selección Nacional inicia su aventura de la mano de Diego Cocca para llegar de la mejor manera al Mundial de Norteamérica 2026, en el que México será uno de los anfitriones al lado de Estados Unidos y Canadá, por lo que no tendrá problema a la hora de calificar a la justa, pues ya está instalado de manera directa.

A pesar de que la presión es poca para el entrenador argentino, sí tiene varias exigencias y una de ellas es salir campeón de la Nations League, torneo que inicia hoy para el Tricolor con su visita a Sulinam.

México enfrentará a las selecciones de Concacaf, pero actualmente no se podría decir que sigue siendo una potencia regional, pues Estados Unidos y Canadá se han visto en la necesidad de mejorar y sus jugadores son la clara imagen, pues por parte del Tricolor solamente figuran en el top 10, de mejor valuados en el mercado, Edson Álvarez e Hirving Lozano; el primero con un costo de 37.7 millones de dólares y el segundo 30.2 mdd.

El selectivo que más futbolistas tiene en este rango es el de las Barras y las Estrellas, con cinco; pero no son los más caros, pues Canadá tiene a los dos futbolistas con mejor valor en el mundo y que corresponden a la Concacaf: Alphonso Davies, del Bayern Múnich, con 75.5 millones de dólares y Jonathan David, del Lille de Francia, con 48.5 millones de dólares.

No solamente de estos tres países figuran futbolistas entre los 10 mejor valuados, ya que aparece Leon Bailey de Jamaica y que milita en el Aston Villa de la Premier League (26.9 mdd).

Una de las ausencias que más dolieron y se cuestionaron para el Mundial de Qatar 2022 fue la del delantero Santiago Giménez, quien pasaba por un gran momento y Gerardo Martino decidió dejarlo fuera de la convocatoria.

El Tricolor lució muy escaso en el ataque durante la justa veraniega, pues cuando Henry Martín necesitaba un cambio, en la banca estaban Raúl Jiménez y Rogelio Funes Mori, quienes no pasaban por un momento destacable en su carrera.

Para Santiago Giménez, la oportunidad que le está dando Diego Cocca es nueva y desea aprovecharla para llegar al Mundial de Norteamérica 2026 y reconoce que le dolió no ir a Qatar, pero que si pasó fue por algo.

“La verdad somos seres humanos, tenemos sentimientos y si bien puedo decir que me dolió un poco la decisión, también te puedo decir que Dios me dio el perfecto entendimiento, fue la decisión correcta y gracias a ellos me estoy preparando, porque sé que tengo que aportar mucho de mí para estar en este proceso y el siguiente Mundial”, comentó en conferencia de prensa.

“El Bebote” será titular cuando la Selección de México enfrente a Surinam en el primer partido de la Nations League 2023, pues viajó directo de Países Bajos a la sede del encuentro, ya que regresará con el Feyenoord al término del encuentro.

“Sinceramente no sé que rol vaya a ocupar, ya depende del director técnico, de sus gustos, es un proceso, pero sí te puedo decir que donde me toque estar voy a tratar de sumar lo máximo posible, porque al final representamos a un país y queremos lo mejor para México”, añadió el goleador de la Europa League.

En las recientes horas suena muy fuerte que Santi saldrá del Feyenoord de la Eredivisie y llegará al Benfica de Portugal, pero eso sigue siendo un rumor, a pesar de que en los principales medios de tierras lusas aseguran que ya es un hecho.

“Lo tomo como una motivación, creo que toda la gente que me ha apoyado y que siempre trata de que yo crezca lo veo como una motivación, estoy muy agradecido con cada uno de ellos, pero trato de estar muy centrado, por ahí no escuchar de más, porque al final no he logrado nada, seguir trabajando para cumplir mis sueños, objetivos y metas”, mencionó.

Actualmente Santi Giménez y el Feyenoord son líderes de la Eredivisie de Países Bajos y apuntan para llevarse el título e ir por un pase a la próxima Champions League; también se encuentran disputando la Europa League y lucen como el equipo sensación del certamen continental.

Argentina inicia aventura como campeón del orbe

Con los mismos 11 titulares que ganaron la final del Mundial hace tres meses, Argentina se medirá el jueves en un amistoso ante Panamá, en el que el futbol será la excusa para que los campeones celebren el título ante su público.

El duelo, que se disputará en el estadio Monumental de Buenos Aires, con 83 mil localidades agotadas, será el primer compromiso de la “Scaloneta” desde que le ganó a Francia 4-2 en una tanda de penales la final del Mundial de Qatar el 18 de diciembre.

Pero el partido será apenas un capítulo de una celebración que incluirá la actuación de populares músicos locales, la exhibición de un adelanto de la película sobre los campeones y presentación en vivo del autor de la letra de “Muchachos”, el himno de la hinchada argentina en Doha.