Resuelven dudas sobre Reforma Judicial y T-MEC

Sheinbaum ofrece certidumbre a CEOs; anuncian inversión por más de 20 mmdd La Presidenta pide a empresarios de México y EU no temer; se busca sanear al PJ, no controlarlo; va por “pocos cambios” al Tratado, porque su fin no es la competencia sino la complementariedad; directivos de firmas señalan mensaje de certeza; tras encuentro en Palacio Nacional destacan 4 grandes inversiones; CCE afirma que vienen más; semejantes montos dicen mucho: Ebrard