Eduardo Yañéz escandaliza con polémica FOTO: 'es contaminación visual'

Este miércoles, Eduardo Yáñez sorprendió a sus seguidores no del mejor modo, ya que publicó una foto donde muestra su cuerpo entero con 63 años. El actor conocido por ser una figura importante de las telenovelas mexicanas, donde entre varios papeles dio vida a galanes en famosas historias como Destilando Amor, mostró que los años no pasan en valde, aúnque parece ser que él se encuentra muy contento con cómo luce.

Eduardo Yáñez suele compartir videos en los que muestra la vida que lleva en familia, así como las actividades diarias que realiza, entre las que hacer ejercicio ocupa un lugar importante; particularmente, el actor ha publicado contenido reciente donde se encuentra en la alberca, con googles y gorra mientras usa un bañador ajustado y largo y una playera para hacer ejercicio sin mangas. Sin embargo, su más reciente foto impresionó a la audiencia por los motivos menos deseados.

La polémica FOTO de Eduardo Yáñez

El artista publicó una foto donde luce su cuerpo entero sin depilar mientras lleva puesto tan solo un calzón de la marca Hugo Boss; el hombre sostiene el celular con ambas manos y tiene un rostro un poco burlón mientras toma la foto. Cabe destacar que el corte de la prensa hace que se puedan ver las piernas del artista por completo, así como sus caderas.

Así reaccionan los fanáticos a la FOTO de Yáñez

"Comparto de nuevo mis patas de pollo" comentó el famoso, ante lo cual sus seguidores respondieron no muy complacidos con la foto que mostró el actor: "Cuando llegue a la vejes, le diré a mis hijos que me quiten el cel", "es contaminación visual" y "todos vamos para allá, espero no llegar de ese modo" fueron algunos de los comentarios. Sin embargo, otros usuarios destacaron que el actor luce bastante bien para considerar su edad e incluso, señalan que el problema fue más que nada la pose en la que se tomó la foto.