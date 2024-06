Eurocopa 2024: ¿Por qué pasaron a octavos Rumania y Bélgica si todos terminaron con 4 puntos en el Grupo E?

La Eurocopa tuvo el Grupo E más cerrado del toda la historia, pues los cuatro equipos terminaron con 4 puntos y eso provocó que se tuvieran que ir a la tabla de desempate por productividad de goles y así fue como Rumania y Bélgica se lograron meter a los octavos de final del torneo.

La última jornada del Grupo E en la Eurocopa dejó en el camino puros empates, ya que Rumania y Eslovaquia igualaron 1-1 y el Ucrania vs Bélgica finalizó 0-0, así fue como el sector se cerró y se tuvo que ir a la tabla de goles para conocer a los que avanzaban a la siguiente ronda.

Rumania terminó el Grupo E como líder con 4 puntos, pero cuatro goles a favor, mientras que Bélgica se quedó con dos tantos de su lado, pero solamente uno en contra y dicho resultado provocó que Eslovaquia quedara en el tercer peldaño, pues tuvo tres a favor, pero también tres en contra.

Hasta el último minuto de los partidos entre Rumania vs Eslovaquia y Ucrania vs Bélgica hubo muchas emociones, pero la pelota no quiso entrar y el resultado final fue el ya mencionado.

Al final y a pesar de que Ucrania tuvo más puntos que otras selecciones que sí avanzaron a los octavos de final con menos unidades, el hecho de terminar en cuarto lugar provocó que no tuviera oportunidad de seguir luchando por el título de la Eurocopa.