La Eurocopa 2024 llegó a su fin en la fase de grupos, por lo que ya quedaron definidos todos los cruces correspondientes a los octavos de final, mismos que se llevarán a cabo del 29 de junio al 2 de julio. Sobresale el duelo entre Francia y Bélgica, seguido por Alemania vs Dinamarca y Suiza vs Italia.

Georgia y Turquía fueron las últimas dos selecciones que sellaron su boleto a la ronda de 16 de la competencia del viejo continente luego de vencer a Portugal y a República Checa, respectivamente.

Rumania, Bélgica y Eslovaquia se convirtieron en los tres clasificados del Grupo E, en el que todos finalizaron con cuatro unidades, siendo Ucrania la que quedó fuera por haber tenido peor diferencia de goles, recordando una situación similar que se vivió en el Mundial de Estados Unidos 1994, cuando México, Irlanda, Italia y Noruega también sumaron cuatro unidades y la única eliminada fue Noruega por haber marcado menos tantos.

Las otras escuadras instaladas en octavos de final son Alemania, España, Portugal, Suiza, Italia, Francia, Austria, Inglaterra y Dinamarca.

Posiciones finales Grupo E Eurocopa 2024. Foto: X de la Eurocopa 2024 @EURO2024

Suiza vs Italia, Alemania vs Dinamarca y Francia vs Bélgica son los duelos que ya están definidos. El resto de los octavos de final se sabrán cuando concluya la última jornada del Grupo F con los duelos Portugal vs Georgia y República Checa vs Turquía.

Desde la segunda jornada de la fase de grupos algunos equipos ya habían asegurado su lugar en la ronda de eliminación directa.

En el Grupo A no hubo sorpresas. La anfitriona Alemania se metió primera del sector, seguida por Suiza. En el Grupo B la Selección Española e Italiana fueron las clasificadas, aunque lo hicieron de maneras diferentes, pues la Furia Roja pasó de manera perfecta, ganando sus tres partidos.

İlkay Gündoğan, centro, controla el balón durante un partido del Grupo A entre Suiza y Alemania en la Eurocopa 2024 Foto: AP

Mientras que la Azzurra, campeones defensores de la Eurocopa, sufrieron de más y tuvieron que venir de atrás para empatar de último momento ante Croacia.

España terminó de manera invicta la fase de grupos, pero además lo hizo con tres victorias, algo que tan sólo Portugal podría igualar si supera a Georgia en la definición del Grupo F el próximo miércoles. Los lusos ya vencieron a Turquía y República Checa.

¿Cómo van los octavos de final de la Eurocopa 2024?

Por el momento solo hay dos partidos confirmados. Uno de ellos es el choque entre los locales, Alemania, ante Dinamarca y el segundo es el Suiza vs Italia, que se realizara el sábado 29 de junio en el Estadio Olímpico de Berlín, que es el mismo en donde se jugará la final de la Eurocopa 2024.

Suiza vs Italia | Sábado 29 de junio | 10:00 horas

Alemania vs Dinamarca | Sábado 29 de junio | 13:00 horas

Inglaterra vs Eslovaquia | Domingo 30 de junio | 10:00 horas

España vs Georgia | Domingo 30 de junio | 13:00 horas

Francia vs Bélgica | Lunes 1 de julio | 10:00 horas

Portugal vs Eslovenia | Lunes 1 de julio | 13:00 horas

Rumania vs Países Bajos | Martes 2 de julio | 10:00 horas

Austria vs Turquía | Martes 2 de julio | 13:00 horas Todos los horarios son tiempo del centro de México

Los octavos de final de la Eurocopa 2024 se juegan desde el sábado 29 de junio hasta el martes 2 de julio. Después se jugarán los cuartos de final y las semifinales, del 5 al 6 de julio y del 9 al 190, respectivamente. La gran final de la Euro será el 14 de julio.

