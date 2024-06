Croacia vs Italia | Resumen, goles y ganador del partido de la Eurocopa 2024

En un cierre de locura, la Selección Italiana empató en el tiempo agregado 1-1 ante Croacia con gol de Mattia Zaccagni al 98', con lo que la campeona defensora de la Eurocopa avanzó como segundo lugar del Grupo B a los octavos de final del torneo.

Croacia tenía su boleto a los octavos de final de la Eurocopa 2024 hasta la recta final del compromiso, luego que se pusieron en ventaja al 55' con gol de de Luka Modrić. Con el 1-0, los croatas se ponían como segundo del sector con 4 unidades, pero no pudieron sostener el resultado después del minuto 90.

La Selección Italiana vive desde hace años en la irregularidad, pues maquillaron su no asistencia al Mundial Rusia 2018 con el título de la Euro en 2021, el cual no les ayudó para ir a la Copa del Mundo Qatar 2022. A pesar de llegar como reyes defensores, los italianos no habían desplegado su mejor futbol.

🇭🇷1⚽️0🇮🇹 | AHORA - EUROCOPA 2024: Luka Modrić es el goleador de mayor edad en la historia de la Eurocopa con 38 años y 289 días.

El bajón en se notó desde el primer tiempo ante los croatas, pues el cuadro comandado por Luciano Spalletti no tuvo muchas jugadas de peligro y por momentos se vieron superados por los balcánicos, que en la segunda mitad lograron abrir el marcador.

La polémica no faltó en el partido. El árbitro del partido marcó penalti en favor de Croacia. La jugada fue a revisión y se concretó la infracción. El encargado del cobro fue su capitán y estrella, Luka Modrić, quien necesitó de dos oportunidades para convertir la pena máxima.

En una primera instancia el mediocampista del Real Madrid erró el disparo, pero el VAR repitió la ejecución debido a que el arquero italiano Gianluigi Donnarumma se había adelantado para detener el esférico. La segunda vez Modrić no desaprovechó, pero no fue suficiente para ayudar a su selección en avanzar de ronda de la Eurocopa 2024.

España es líder del Grupo B de la Eurocopa 2024

En el cierre del Grupo B de la Eurocopa 2024, la Selección Española venció 1-0 a su similar de Albania para acceder como líder del sector a los octavos de final del torneo, en donde ya se encuentran Alemania y Suiza.

La Furia Roja no solo terminó de manera invicta la fase de grupos, pues lo hizo con tres victorias, algo que tan solo Portugal podría igualar si supera a Georgia en la definición del Grupo F.

El cuadro que comanda Luis de la Fuente despachó a Croacia, Italia y ahora a Albania para colocarse como una de las favoritas para el título. Terminaron la fase de grupos como líderes del sector B con 9 puntos.

España, que salió ante los albanos con un cuadro alternativo, abrió el marcador pronto en el cotejo, pues a los 13 minutos de tiempo corrido el delantero Ferran Torres, tras un fenomenal pase de Dani Olmo, venció al arquero rival.

La Selección de Albania inclinó un poco las acciones del cotejo y puso en aprietos al arquero español David Raya, quien se encuentra en su segundo torneo importante con la Furia Roja, pues asistió al Mundial Qatar 2022, pero no disputó ningún minuto. El jugado es el suplente de Unai Simón, quien vio el partido desde el banco de suplentes al ya estar clasificados.

