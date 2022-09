Europa League | VIDEO: Santiago Giménez hace enojar al capitán del Feyenoord por su mala conducta

Santiago Giménez marcó los dos goles del Feyenoord en la derrota 4-2 ante la Lazio en la Europa League; uno de los tantos fue de penalti, pero el capitán del club de los Países Bajos, Orkun Kökcü, criticó la actitud del delantero mexicano.

El mediocampista y líder del Feyenoord de los Países Bajos arremetió contra el exariete de Cruz Azul por tomar el esférico para cobrar el penalti, el cual sirvió para el descuento en el partido.

Aanvoerder Orkun Kökcü baalt van Santiago Gimenez na 'penalty-incident' 😒



"Het ging mij om respect naar elkaar"



"Tuvimos una pequeña discusión con el primer penal porque hay una hoja en el vestidor que dice que soy el número uno (en el orden para cobrar los penales)", señaló Kökcü en exclusiva a ESPN Holanda al término del juego de la Europa League.

"Nuestro delantero (Santiago Giménez) escogió tomar su propia decisión. Estoy desilusionado porque me desobedeció cuando soy el capitán. Me molestó. Sabemos que él puede anotar el penal, ese no es el problema", reafirmó.

Para finalizar, el capitán del Feyenoord aclaró que su enojo no se debe a que Santiago Giménez no tenga la capacidad de marcar el penalti: "Pero para mí, era más por nuestras reglas y el respeto entre compañeros".

Santiago Giménez se disculpa por el penalti

El delantero Santiago Giménez reconoció su culpa tras la discusión que sostuvo con el capitán del Feyenoord sobre haber tirado el penalti en la Europa League, ya que reveló que en Países Bajos se tiene una cultura diferente a la de México.

"Debería haber respetado al capitán. En México aprendí que como delantero hay que tirar los penales; agarrar la pelota y no soltarla. Esta es una cultura diferente, todavía tengo mucho que aprender", indicó Santiago Giménez para Fox Sports.

