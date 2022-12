Las extranjeras que vinieron al Grand Prix traen muy buenas cosas y las Amazonas estamos preparadas: Dalys

Con motivo del 200 Aniversario de las Relaciones Diplomáticas entre México y Estados Unidos, este viernes 9 de diciembre la Arena México albergará la Copa Bicentenario Varonil y Femenil, evento en el que Dalys es una de las luchadoras a seguir.

La Caribeña, quien en octubre pasado conquistó el Gran Prix de Amazonas del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), tendrá como pareja para el torneo de este viernes a la estadounidense Lady Frost, a la que precisamente derrotó en la final de dicho certamen.

Ante ello, Dalys aseguró que la calidad de las luchadoras extranjeras combinada con la experiencia de las mexicanas (Las Amazonas) esta mezcla ideal para que lo aficionados salgan satisfechos de la Arena México.

Luego de haber disputado la final del Grand Prix de Amazonas 2022, Dalys y Lady Frost deberán hacer a un lado las rencillas y ser una dupla que con su poderío físico luce como una de las favoritas para apoderarse de la Copa Bicentenario Femenil. pic.twitter.com/lls3H75IyN — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) December 8, 2022

“La cuestión es acoplarse a los estilos que tenga cada pareja, no importa quién sea más fuerte o quién tenga más tiempo, yo creo que la que se acople será la pareja ganadora y todas están preparadas. Las extranjeras que vinieron al Grand Prix traen muy buenas cosas y mis compañeras, las Amazonas, todas estamos preparadas”, resaltó la originaria de Panamá en exclusiva con La Razón.

En alusión a este evento conmemorativo por las relaciones entre México y Estados Unidos, Dalys se dijo emocionada, al tiempo que consideró que los movimientos acrobáticos de Lady Frost contribuirán a que tengan un buen desempeño arriba del ring.

“Es un compromiso muy importante, estoy emocionada por representar a México porque otra vez me dan esa oportunidad y voy super más preparada y motivada. (Lady Frost) Es una muchacha muy acrobática, creo que la de la fortaleza soy yo y ella es muy acrobática porque era gimnasta, tiene movimientos acorde a lo que hacía y creo que se van a acoplar bien mi fortaleza y sus movimientos”, resaltó.

Dalys, ansiosa por una rivalidad más fuerte

La actual monarca del torneo de Grand Prix de Amazonas del CMLL admitió que le gustaría que alguna de las otras luchadoras le plante un reto en el que esté en juego la máscara o la cabellera, situación que desea que se concrete en 2023.

“Todavía tengo muchos sueños y metas, me gustaría una rivalidad un poquito más fuerte, algo que me implicara compromisos más fuertes. Vamos a ver si este año alguien se anima a tener una rivalidad de cabellera, máscara o algo así con Dalys, eso creo que es lo que le falta a mi carrera. Yo no lo voy a buscar, yo no tengo rivales débiles, todo lo contrario, siempre estoy al pendiente de quién es la que va a sobresalir, entonces yo estoy en espera de eso y ojalá el otro año se pueda dar algo así”, ahondó La Caribeña.

Sin embargo, Dalys no se animó a dar el nombre de una posible luchadora para esa rivalidad que anhela, dejándolo en manos de las demás.

“Me gustaría cualquiera, hasta rudas, la que se quiera poner ahí conmigo estaría bien, porque la verdad el grupo de Amazonas va creciendo muy fuerte. La que se quiera subir está bien”, remató.

EVG