Es un honor que siempre me quieran vencer: Dalys

Proveniente de una familia de luchadores en la que destacan su padre Chacho Medina y su esposo Negro Casas, Dalys está con los ánimos renovados para volver a subirse al ring de la Arena México tras su regreso de Japón, donde estuvo dos meses.

La noche de este viernes 14 de octubre, la Caribeña disputa la segunda fase del Campeonato Universal de Amazonas del CMLL, cuya primera edición fue precisamente ganada por ella, en el 2019. Consciente de lo que representa en el mundo del pancracio, Dalys aseguró que para ella es un honor que el resto de sus compañeras siempre quieran derrotarla.

“Voy muy motivada el viernes porque esa final tiene que ser mía otra vez, tengo que estar ahí disputando ese campeonato, me gustaría volver a ser campeona universal. Este mes es decisivo porque salen muchos retos, no me gusta adelantarme y decir ‘quiero con esta’ porque no menosprecio a ninguna rival, para mi todas mis compañeras tienen el nivel para enfrentar a Dalys. Todas a mi me honran, porque siempre quieren vencer a Dalys, eso para mi es un honor y me tiene muy estresada, tengo que estar constantemente preparada porque tengo diferentes retos”, aseguró la originaria de Panamá en exclusiva con La Razón.

La semana pasada, Lluvia se convirtió en la primera finalista del Campeonato Universal de Amazonas luego de propinarle un brutal castigo a Stephanie Vaquer. La Pequeña Tentación aseguró que le gustaría verse las caras en la final precisamente con Dalys, quien resaltó el nivel de sus compañera.

11 Amazonas en busca de un boleto para la gran final por el Campeonato Universal en contra de Lluvia... ¿quién ganará?



📍Arena México

🗓️ 14 octubre | 🕣 8:30 p.m.

🎟️ en taquillas y en:https://t.co/EGK1ODsEUQ



⚠️ 𝙋𝘼𝙂𝙊 𝙋𝙊𝙍 𝙀𝙑𝙀𝙉𝙏𝙊:https://t.co/A8X0FmfjOX pic.twitter.com/CmdIZJi4fR — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) October 13, 2022

“Todas mis compañeras y luchadoras del CMLL han adquirido un nivel. Este grupo nos hemos preparado mucho para estar en estos momentos estelares. Hablando de Lluvia, hemos crecido juntas, creo que ella debutó un mes antes que yo. Ella ha dicho que le gustaría enfrentarme, a mi también y ahora en esta etapa más madura de ella, que se siente un poco más preparada. Creo que con Lluvia puede ser una gran final del torneo universa, ahondó.

Envalentonada por todos los logros que ha tenido en su trayectoria, la Caribeña hizo énfasis en que el hecho de que sea la luchadora a vencer entre la Amazonas se debe a que siempre se enfoca en mantener y mejorar su nivel.

“Siempre me he mantenido en un nivel muy alto, siempre he sido la rival a vencer de ese grupo, nunca bajo mi nivel de lucha ni mi condición física, siempre estoy en un buen momento, nada más me faltan retos, que se atrevan a decir 'quiero con Dalys', que Lluvia me haya mencionado para mi es un honor”, aseveró.

El domingo también tiene función

Además de su compromiso de este viernes en la segunda fase del Campeonato Universal de Amazonas del CMLL, Dalys tiene otra cita el domingo 17 de octubre, cuando se celebre la Lucha estelar en relevos atómicos de Amazonas, función en la que también estarán Marcela, Lluvia, Princesa Sugehit, Jarochita, Stephanie Vaquer, Reyna Isis y Amapola.

“Todo el mes es de Amazonas, está dedicado a la mujer, vamos cuatro contra cuatro. Cada vez que estoy en la México, la Coliseo o cualquier Arena que me toque siempre lo hago muy feliz. Van a ir saliendo retos y eso es lo emocionante cada vez que hay este tipo de emociones y el domingo está muy bueno, siempre se trata de mantener el mismo nivel”, dijo la Caribeña acerca de su participación del próximo domingo.

EVG