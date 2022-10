CMLL: Lluvia es la primera finalista del Campeonato Universal de Amazonas

Lluvia se convirtió este viernes en la primera finalista del Campeonato Universal Amazonas del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), luego de que le propinó un brutal castigo a Stephanie Vaquer en la primera fase del torneo.

Momentos antes, La Pequeña Tentación dejó en el camino a Amapola, para posteriormente superar a Hera y después a Marcela con unas contundentes y certeras patadas.

El público que se dio cita en la Arena México estalló de alegría tras la clara victoria de Lluvia, quien un día antes había declarado en exclusiva con La Razón su objetivo de llegar a la final del Campeonato Universal Amazonas del CMLL, certamen que sueña con ganarlo.

Por su parte, Atlantis y Titán sucumbieron a manos de Euforia y Hechicero, respectivamente, por lo que Los Infernales salieron con las manos por todo lo alto.

La segunda fase del Campeonato Universal Amazonas será el próximo 14 de octubre, mientras que la final y lucha definitiva está programada para el 21 de octubre.

Sale a la luz el dineral que El Hijo del Santo cobra por función

El Hijo del Santo sigue el legado de una de las máscaras más icónicas de la historia de la lucha libre mexicana, esta herencia le ha traído varias rivalidades, una de ellas con el rudo Fuerza Guerrera, quien reveló entre otras cosas la gran suma de dinero que el técnico cobra por función.

Todo se debió a que Fuerza Guerrera, para el canal El Blog de la Lucha, explicó que El Hijo del Santo no lo quiere enfrentar en una lucha y advirtió a los promotores que quieren realizar este emparejamiento que debe ganar lo mismo que su rival.

"Aprovecho este espacio para decirle a los señores promotores que tanto quieren verme luchar contra ese señor. Si ustedes me quieren contratar para que luche con El Santo, me tienen que pagar los 100 mil o 150 mil pesos que cobra El Hijo del Santo, cumplirme las mismas exigencias que pone el señor y que me paguen por adelantado como él exige", reveló.

EVG