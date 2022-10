Lucha Libre: ¡BRUTAL! Sale a la luz el dineral que El Hijo del Santo cobra por función; Fuerza Guerrera lo revela

El Hijo del Santo sigue el legado de una de las máscaras más icónicas de la historia de la lucha libre mexicana, esta herencia le ha traído varias rivalidades, una de ellas con el rudo Fuerza Guerrera, quien reveló entre otras cosas la gran suma de dinero que el técnico cobra por función.

Todo se debió a que Fuerza Guerrera, para el canal El Blog de la Lucha, explicó que El Hijo del Santo no lo quiere enfrentar en una lucha y advirtió a los promotores que quieren realizar este emparejamiento que debe ganar lo mismo que su rival.

Mexicano hasta el tuétano! Viva Mèxico! Independencia de México y Viva México de mis amores! 🇲🇽 pic.twitter.com/CxQZYCPvlG — El Hijo del Santo (@ElHijodelSanto) September 16, 2022

"Aprovecho este espacio para decirle a los señores promotores que tanto quieren verme luchar contra ese señor. Si ustedes me quieren contratar para que luche con El Santo, me tienen que pagar los 100 mil o 150 mil pesos que cobra El Hijo del Santo, cumplirme las mismas exigencias que pone el señor y que me paguen por adelantado como él exige", reveló.

Fuerza Guerrera dice que El Santo nomás "no se anima" a luchar

Fuerza Guerrera se refirió a El Santo como el "Pellejitos de Plata", pues detalló que es un gladiador que no quiere apostar su máscara por miedo a perderla y que le ha "rehuido" a enfrentamientos con luchadores fuertes que le pueden dar problemas.

"A mí El Hijo del Santo me dio su palabra que un día nos vamos a encerrar él y yo en un gimnasio, sin público y sin dinero de por medio, que el que salga caminando será el ganador. Se lo propuse, él me dio la mano en público y nomás no se anima. No es más que El Pellejitos de Plata", expresó el también llamado "El Líder".

Para rematar, Fuerza Guerrera dijo que El Hijo del Santo es un luchador "maltratado" que teme chocar ante gladiadores fuertes como LA Park o Doctor Wagner por miedo a terminar lastimado.

"El Santito ya está bien maltratado, trae nuevos chavos dizque de rivales que no le van a hacer nada. Él ya no quiere luchar con gente como El Hijo del Solitario, con LA Park, con Wagner o conmigo porque sabe que lo vamos a arrastrar", dijo.

aar