“Sueño con el Campeonato Universal Amazonas”

La Arena México será la noche de este viernes la sede de la primera eliminatoria del Campeonato Universal Amazonas del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), evento en el que una de las participantes es Lluvia, quien sueña con proclamarse campeona.

La Pequeña Tentación, como es conocida la esteta, llega con la motivación a tope luego de que la semana pasada defendió de manera exitosa el Campeonato Nacional de Parejas, mismo que ostenta junto a Jarochita.

“Quiero ser finalista este viernes, sueño con ese campeonato universal y con defender a México con todo en el Grand Prix y quisiera una oportunidad por el campeonato mundial, que lo tiene Princesa Sugehit”, aseguró Lluvia en exclusiva con La Razón.

La victoria del pasado 30 de septiembre significó la décima defensa para la hija de Sangra Chicana, por lo que advirtió que el reinado de las Chicas Indomables va para largo. “Me siento muy contenta, muy orgullosa de llevar 10 defensas, lo hemos defendido con dignidad, le hemos sacado el brillo que se merecen a esos grandes campeonatos.

“Estamos listas y preparadas las chicas indomables para las parejas que nos quedan retar, queremos defenderlos mucho tiempo más, así que es un reinado que va a durar por muchos años más”, resaltó.

Marcela, Amapola, Stephanie Vaquer, Vaquerita, Dark Silueta, La Guerrera, Avispa Dorada, Náútica y Hera son las otras nueve luchadoras anunciadas por el CMLL para este viernes. Al respecto, Lluvia se dijo preparada, pero no confiada, pues sabe de la calidad de cada una de ellas.

“Estoy muy contenta por todas las oportunidades que nos han dado, muchas gracias a la afición que alzó la mano y la voz, pidiendo a gritos que nos dieran un mejor lugar a las Amazonas. Todo eso es a base de lo que sabemos hacer arriba de un ring, de nuestros sacrificios, esfuerzo y trabajo. Yo creo que no soy la única contenta, somos 10 amazonas que nos vamos a enfrentar este viernes en la primera fase con la mentalidad de ser ganadoras. No me confiaré de ninguna de las nueve que voy a enfrentar, les puedo decir que voy con todo y estoy muy segura de que de esa noche la mejor lucha va a ser el torneo”, ahondó.

Lluvia valora el apoyo de cada uno de los aficionados, incluso hasta de los que la quieren ver perder, como sucedió cuando regresó el público después de que por más de un año las funciones fueron a puerta cerrada por el coronavirus.

“Después de que estuvimos a puerta cerrada no sabes cómo valoré cada grito de mi público, hasta una mentada, los aplausos, el calor que nos transmitían. Salgo a darlo todo para mi afición”, remarcó.

En alusión a la llegada de Faby Apache al CMLL, después de casi dos décadas en Lucha Libre AAA, Lluvia afirmó que Dark Faby es bienvenida a las Amazonas por todo el bagaje que tiene tras de sí.

“Es una luchadora con gran experiencia, muy buena. No quiero hablar de la otra empresa (AAA), pero a lo mejor ahí no le permitían demostrar de lo que está hecha. Acá en el Consejo Mundial de Lucha Libre las Amazonas nos distinguimos por la calidad luchística, la escuela que traemos, lucha libre 100 por ciento profesional y va a demostrar de qué está hecha”.