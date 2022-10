CMLL: Dalys conquista el Grand Prix de Amazonas en la Arena México

Dalys demostró su calidad y poder en la Arena México al conquistar el Grand Prix de Amazonas del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), luego de derrotar en la final a la estadounidense Lady Frost.

La Caribeña se convirtió así en la segunda campeona de este certamen, que apenas celebró su primera edición el año pasado, saliendo vencedora en aquella ocasión Dark Silueta, dándole ambas la victoria al equipo mexicano por encima del internacional.

“Me deja mucho el Grand Prix, enfrentar a luchadoras que no conocía, que jamás me había enfrentado, pero ese es el reto que da el CMLL a todas las Amazonas, poder demostrar el de qué estamos hechas”, señaló Dalys tras ganar el torneo.

Con una potente desnucadora, Dalys se ha llevado el triunfo para el equipo mexicano! Lady Frost estuvo cerca pero el #GrandPrixCMLL se queda en casa. #ViernesEspectacularCMLL pic.twitter.com/9qViJJKEng — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) October 29, 2022

En el Grand Prix de Amazonas del CMLL también participaron Faby Apache, Amapola, Reyna Isis, Marcela, Lluvia, Jarochita y Princesa Sugehit por el equipo de México.

Las representantes del equipo internacional en el evento celebrado en la Arena México fueron Mey Suruga, Stephanie Vaquer, Alex Gracia, Avispa Dorada, Ivelisse, Tae Honma y Hikaru Shimisu.

Faby Apache se ve al menos cuatro años en el CMLL

Con una carrera de 24 años de éxitos, Faby Apache está consciente de que el momento de decir adiós al ring cada vez es menos lejano. Sin embargo, está convencida de que se quiere retirar en buenas condiciones, por lo que se ve deleitando al público del CMLL al menos cuatro años.

“Créeme que estoy muy lastimada, no pienso estar 10 años en el medio de la lucha, me quiero ir bien, no me quiero ir sin poder caminar o con alguna operación, entonces creo que unos 4 o 5 añitos aquí van a estar perfectos para Faby; lo que venga va a estar perfecto”, comentó Faby Apache en exclusiva con La Razón, previo a su debut en el CMLL.

EVG