Mi meta es volverme una estandarte dentro de Las Amazonas en el CMLL: La Jarochita

Desde el 2016, La Jarochita forma parte del grupo de Las Amazonas del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), donde se ha convertido en una de las luchadoras más exitosas y favoritas de los aficionados.

Motivada por todo lo que ha logrado y por tener en puerta un prometedor enfrentamiento contra Lluvia este viernes 21 de octubre en la final del Campeonato Universal de Amazonas, la esteta originaria de Veracruz aseguró que su objetivo a largo plazo es convertirse en una estandarte dentro de Las Amazonas, grupo en el que también figuran luchadoras como Marcela, Princesa Sugehit y Stephanie Vaquer, entre otras.

¡Las Chicas Indomables frente a frente! ¿Quién logrará convertirse en la #CampeonaUniversalCMLL 2022?



📍Arena México

🗓️ 21 octubre | 🕣 8:30 p.m.

🎟️ en taquillas y en:https://t.co/EGK1ODJHWQ



⚠️ 𝙋𝘼𝙂𝙊 𝙋𝙊𝙍 𝙀𝙑𝙀𝙉𝙏𝙊:https://t.co/A8X0FlXaAP#ViernesEspectacularCMLL pic.twitter.com/95aIOU3GNF — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) October 20, 2022

“Mi meta a corto plazo es seguir trabajando, ganar el Campeonato Universal. A largo plazo es volverme un estandarte dentro de las Amazonas aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre”, afirmó La Jarochita en exclusiva con La Razón.

En alusión al esperado duelo contra Lluvia por el fajín universal de las Amazonas en la Arena México, La Jarochita admitió que no era lo ideal enfrentar a La Pequeña Tentación, con quien el 16 de Octubre del 2020 derrotó en la final de la eliminatoria de Campeonas Nacionales de Parejas a Amapola y La Metálica.

“Muy contenta, pero con sentimientos encontrados. No quería (enfrentarla), pero yo creo que estamos demostrando que las chicas indomables tenemos una buena lucha, condición física y estamos preparadas para enfrentarnos a quien sea y entre nosotras”, subrayó.

En cuanto a lo que espera del enfrentamiento de esta noche, La Jarochita resaltó el gran momento que vive Lluvia, a quien le advirtió que intentará hacerle castigos fuertes.

“Lluvia me ha sorprendido mucho, ha mejorado muchísimo. Tiene una gran velocidad, yo también soy rápida, pero no me debo confiar, yo sé que nos conocemos, pero quien sea siempre tiene un as bajo la manga y estoy segura que ella lo tiene. Trataré de hacerle castigos fuertes para alcanzarla”, remarcó.

La Jarochita lucha por el Campeonato Universal de Amazonas del CMLL Foto: Facebook/Jarochita Ordaz

2022, el mejor año en la carrera de La Jarochita

Consciente del espectacular momento que vive, La Jarochita considera que hasta el momento el 2022 ha sido el mejor año de su carrera, lo cual redondearía ganando el Campeonato Universal de Amazonas y el Grand Prix de Amazonas, evento que se realizará el próximo 28 de octubre en la Arena México con la participación de ocho luchadoras internacionales.

“Me siento en el mejor año de mi carrera. Siempre he tenido muy buenos años, pero yo creo que éste definitivamente ha sido el mejor. He tenido eventos importantes y qué mejor que cerrar el año ya sea convirtiéndome en campeona universal o ganar la Copa del Grand Prix”, sentenció la segunda y actual monarca del Campeonato Universal de las Amazonas, luego de que el 27 de agosto del 2021 venció a Dark Silueta en la final del torneo.

