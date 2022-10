Más de 40 aficionados, víctimas de millonario fraude en su sueño por ir a Qatar 2022

A un mes de que comience el Mundial de Qatar 2022, al menos 40 aficionados mexicanos fueron vilmente estafados por un joven de 26 años que en Facebook los engañó al venderles paquetes falsos para asistir a los tres juegos de la Selección Mexicana en el magno evento.

El escándalo se desató a raíz de que Mario Urrea, vocero de las personas afectadas, denunció en sus redes sociales que había sido víctima de fraude de un sujeto identificado como Bernardo Benjamín Revelo Oñate, quien se habría llevado más de un millón 700 mil pesos de personas que confiaron en su palabra, esperanzadas por apoyar al Tricolor en Medio Oriente.

“Después de que me daba largas, lo presioné para que me devolviera el dinero, en mi caso fueron 107 mil pesos y me regresó 7 mil. Cuando dejé de creerle, subí mi historia a redes sociales a estos grupos (de Facebook) y así fue como esto se destapó, porque mucha gente me contactó y me dijo ‘oye, a mi me vendió exactamente lo mismo que a ti. Hay mucha gente a la que no la amenaza, pero le dice ‘no te metas a estos grupos ahorita, yo te voy a pagar a ti primero’. Hace dos días (el martes) bajó su perfil de Facebook”, narró Urrea en exclusiva con La Razón.

Urrea cuenta que inclusive conoció a este sujeto en persona y que no percibió algo extraño o que le pudiera generar desconfianza, pues presentó documentación oficial, entre la cual mostró que contendió por una regiduría en Celaya, Guanajuato.

Esperamos que existan consecuencias. No sé si pensar que la situación actual del país permita que una persona considere que puede salir impune después de estafar más de un millón 700 mil pesos y hacerlo tan tranquilamente

Mario Urrea, Empresario y vocero de personas afectadas

“Mostró unas hojas en las que él había salido sorteado con dos series para los tres partidos de México y ofrecía esos boletos y compartir hospedaje. Mostraba documentación real, hasta donde tenemos entendido, se presentaba en persona, en algunos casos presentó su estado de cuenta y un documento que muestra que estuvo inscrito para contender por una regiduría en Celaya. Era tanta información que al corroborarla te generaba cierta certeza”, ahondó el vocero de los perjudicados.

Mario Urrea no sabe con certeza la cantidad de personas que fueron víctimas de Revelo Oñate, pero compartió que en un grupo de WhatsApp están unidas varias de ellas trabajando en el proceso de hacer una denuncia por fraude genérico, al margen de que algunas de ellas ya interpusieron una por su cuenta.

“Tenemos un grupo de WhatsApp de alrededor de 40 personas, sabemos que hay más, pero no se han unido. Cada quien ha aportado pruebas y una de las ideas es presentar una denuncia colectiva, ya hay denuncias individuales, pero estamos tratando de hacerlo grupal para que se califique como un fraude genérico”, comentó Urrea, cuya denuncia está en proceso.

La denuncia de Mario Urrea contra Bernardo Revelo Oñate, en Facebook.

El vocero de los aficionados estafados por Revelo Oñate confiesa que están buscando que alguien de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) los apoye para que puedan encontrar los boletos de los duelos del Tricolor en Qatar al precio normal.

“No me refiero a que nos regalen los boletos, sino que se acerque alguien de la FMF y diga ‘logramos a través de la FIFA que compren ustedes sus boletos a precio normal’”, concluyó el también empresario.