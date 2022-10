Cristiano Ronaldo rompe el silencio luego del castigo que le impuso el Manchester United

Horas después del comunicado en el que el Manchester United informó la separación temporal de Cristiano Ronaldo, el futbolista portugués ofreció disculpas a sus compañeros y al club inglés.

Por medio de una carta en su cuenta de Instagram, CR7 reconoció su error al marcharse a los vestidores antes de que acabara el duelo entre los Red Devils y el Tottenham, resaltando que a lo largo de dos décadas de trayectoria se ha regido por el respeto hacia los demás.

"Como siempre he hecho a lo largo de mi carrera, trato de vivir y jugar respetuosamente hacia mis colegas, mis adversarios y mis entrenadores. Eso no ha cambiado. No he cambiado. Soy la misma persona y el mismo profesional que he sido durante los últimos 20 años jugando al futbol de élite, y el respeto siempre ha jugado un papel muy importante en mi proceso de toma de decisiones", comienza el mensaje de Cristiano Ronaldo.

Más adelante, la estrella lusitana indicó que no siempre se puede mantener la cordura, aunque también dejó en claro que en momentos como esté es cuando debe ser más fuerte y apoyar a sus compañeros.

"Desafortunadamente eso no siempre es posible y a veces el calor del momento no nos lleva a lo mejor. Ahora mismo, siento que tengo que seguir trabajando duro en Carrington, apoyar a mis compañeros de equipo y estar listo para todo en cualquier juego. Ceder ante la presión no es una opción. Nunca lo fue. Esto es el Manchester United, y unidos debemos mantenernos de pie. Pronto estaremos juntos de nuevo", concluye el mensaje del Bicho, quien no estará contemplado para el duelo que el próximo sábado sostendrá el Manchester United contra el Chelsea, correspondiente a la Jornada 13 de la Premier League.

La actividad de Cristiano Ronaldo en la temporada

En lo que va de la Temporada 2022-2023, su segunda desde su regreso a las filas del Manchester United, Cristiano Ronaldo apenas registra dos goles y una asistencia en 12 compromisos.

De un total de 1,080 minutos posibles, CR7 suma 691 con el conjunto inglés que en el curso actual también compite en la Europa League, el segundo torneo de clubes más importante del viejo continente.

EVG