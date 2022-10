¡Se dan con todo! Christian Martinoli responde a ataque de Werevertumorro y los usuarios lo apoyan

Las discusiones en Twitter entre personas públicas son el pan de cada día y en esta ocasión los protagonistas fueron el narrador Christian Martinoli y el youtuber Werevertumorro.

La discusión entre ambos comenzó luego de que el influencer publicó un hilo en el que cuestionaba si los comentaristas que critican a los futbolistas mexicanos que se van a la MLS o que no triunfan en Europa se irían a trabajar a otros países en vez narrar juegos de la Liga MX.

"Cuando un comentarista o analista critica a un jugador mexicano por ser malo, mediocre y sin hambre de éxito por jugar en México o fracasar en Europa o la MLS, ¿no podría aplicar el mismo comentario para el analista? Que en lugar de estar trabajando en otro país con mejores analistas o torneos de mejor futbol ellos deciden quedarse en México narrando al Mazatlán en lugar de buscar narrar y analizar al Madrid o Chelsea", escribió Werevertumorro.

Saludos mi @werevertumorro voy por mi séptimo Mundial. He narrado Champions, Eurocopas, Copas América, Confederaciones, Mundial de Clubes, Libertadores, Copa del Rey, Bundesliga y también al Mazatlán. Cuando pedías entrevistarme no se notaba tanto donde te pagan hoy. Besos. — Christian Martinoli (@martinolimx) October 19, 2022

La respuesta de Christian Martinoli no tardó en llegar y fue contundente, pues el integrante de Azteca Deportes le recalcó al youtuber que en Qatar 2022 narrará su séptimo Mundial, además de otros torneos internacionales, e incluso hizo alusión a la televisora (TUDN) en la que trabaja Werevertumorro.

"Saludos, Werevertumorro. Voy por mi séptimo Mundial. He narrado Champions, Eurocopas, Copas América, Confederaciones, Mundial de Clubes, Libertadores, Copa del Rey, Bundesliga y también al Mazatlán. Cuando pedías entrevistarme no se notaba tanto donde te pagan hoy", respondió Martinoli.

Gran parte de los usuarios criticaron al influencer por su publicación e incluso le indicaron que no sabe de futbol, respaldando al narrador de Azteca Deportes, cuyo primer Mundial con dicha televisora fue el de Corea-Japón 2022.

Christian Martinoli rechaza salir en serie del América

El documental del América reúne a grandes personalidades del futbol, quienes dan sus impresiones de la historia de las Águilas, entre las figuras que salen están Cuauhtémoc Blanco, Carlos Reinoso, Daniel Brailovsky y Luis Roberto Alves Zague, este último compañero de Christian Martinoli y Luis García, quienes rechazaron estar en la serie del equipo.

El narrador y el comentarista de TV Azteca no quisieron formar parte de la serie documental del América y en el canal de YouTube del exfutbolista de los Pumas revelaron que rechazaron una "buena lana", pese a ser invitados al proyecto.

"Nos dicen: 'Oye, me mandaron los muchachos de Netflix un texto para que lo graben. Es un promocional sobre un documental que van lanzar'. Me manda el texto, lo veo, eran cuatro párrafos y se llama América vs América", dijo el cronista.

EVG