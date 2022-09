AMÉRICA | VIDEO: Christian Martinoli y Luis García rechazaron una jugosa oferta para estar en el documental de las Águilas

El documental del América reúne a grandes personalidades del futbol, quienes dan sus impresiones de la historia de las Águilas, entre las figuras que salen están Cuauhtémoc Blanco, Carlos Reinoso, Daniel Brailovsky y Luis Roberto Alves Zague, este último compañero de Christian Martinoli y Luis García, quienes rechazaron estar en la serie del equipo.

El narrador y el comentarista de TV Azteca no quisieron formar parte de la serie documental del América y en el canal de YouTube del exfutbolista de los Pumas revelaron que rechazaron una "buena lana", pese a ser invitados al proyecto.

"Nos dicen: 'Oye, me mandaron los muchachos de Netflix un texto para que lo graben. Es un promocional sobre un documental que van lanzar'. Me manda el texto, lo veo, eran cuatro párrafos y se llama América vs América", inicio diciendo el cronista.

Por su parte, García indicó que el aviso fue de corto tiempo, ya que de un día para otro debían ir a las grabaciones: "Había que ir el sábado en la mañana a no sé dónde, porque nos avisaron el viernes en la tarde", dijo el exjugador del América.

Christian Martinoli prosiguió con la historia: “Empiezo a leer: ‘nuestro equipo volando alto', ¿En qué momento pende** voy grabar esto?”, agregó irónico: “Hasta lo que ofrecían era poco”, para terminar diciendo: "Lo que querían era el pinche morbo de que nosotros estemos diciendo esas cosas ¿de que estás hablando?".

La serie documental del América se puede ver por Netflix y cuenta con seis episodios totales, los cuales rondan los 45 minutos de duración y en los que salen grandes leyendas de la historia americanista.

aar