Selección Mexicana: Christian Martinoli explota y destroza a los críticos del "Tata"

Gerardo Martino, técnico de la Selección Mexicana, se encuentra en el ojo del huracán por estar en Argentina viendo la liga de aquel país, a unos meses de que se juegue el Mundial 2022, sin embargo, ante la ola de críticas el narrador Christian Martinoli lanzó un recado para los detractores.

El cronista de TV Azteca compartió en su cuenta de Twitter: "Leo a varios muy indignados porque no comento nada sobre Martino y su estadía en Argentina. Por mí si quieren que lo echen de la Selección. Hoy muchos piden la cabeza por distracciones del DT y me parece bien. Cómo se nota que antes no exigían nada con tal de no perder “amistades”".

La publicación de Martinoli generó todo tipo de interpretaciones, como que el mensaje está dirigido para el proceso de Miguel "Piojo" Herrera, actual técnico de Tigres, en el Tricolor.

Gerardo Martino se va de la Selección Mexicana

Según información del Francotirador de Récord, Gerardo Martino ya tiene pensado la fecha de su adiós con México, la cual sería después de la Copa del Mundo 2022: "no seguir tras Qatar, tiene decidido regresarse a Argentina, a pesar de no tener que encarar eliminatoria el siguiente ciclo", menciona la fuente señalada.

Las dos razones principales para dejar las riendas del Tricolor son su familia, pues se dice que acaba de tener una nieta y quiere estar cerca de sus seres amados, y su salud; "Tata" hace poco tuvo una operación en su ojo, por lo que quisiera estar tranquilo tras su ciclo mundialista.

