VIDEO: Javier Alarcón relata lo catastrófico que fue trabajar con Zinedine Zidane

El periodista Javier Alarcón a lo largo de su carrera profesional ha trabajado con grandes estrellas del futbol, mexicano e internacional, y mientras perteneció a Televisa tuvo un relación más estrecha cuando se disputaban los mundiales de futbol.

Una de las súper estrellas y según de quién pensaba se podía hablar más de futbol era Zinedine Zidane, pero al final pasó todo lo contrario y la leyenda Del Real Madrid le exigió no hablar de ciertos temas.

"Ya iba a empezar el Mundial, sabíamos que hablaba el español y la expectativa era grandísima, se hizo una gran campaña de promoción. Eso sí, alguien me dijo: 'No es muy sonriente ni tiene gran afabilidad, no es que sea grosero, pero no es el más platicador ni de sonrisa fácil'. Y efectivamente, tal cuál, un tipo que te escuchaba y prestaba atención, pero que no sonreía", comentó.

Entre los temas de los que no quería hablar Zidane estaba la Selección de Francia y la de México y eso que en dicha justa (Sudáfrica 2010) se iban a enfrentar en la fase de grupos.

"Lo más dramático es que faltando media hora para su presentación me pide hablar conmigo para decirme: 'Yo no hablo de la Selección de Francia, de ningún jugador del Real Madrid, del arbitraje, de mi pasado, del cabezazo a Materazzi, ni de la Selección Mexicana porque no conozco'. Yo me quedé helado pensando: '¿Vamos a hablar de cocina o qué?'. Era un momento muy dramático porque estábamos por empezar el primer programa del Mundial", recalcó.

Al final Zidane sí habló, reconoce Alarcón

Aunque lo hizo con frases cortas y sin mucha intervención, Javier Alarcón comentó que poco a poco lo fueron convenciendo que tenía que hablar de algunos partidos a cerca de dichos temas.

"Fuimos convenciéndole de que tenía que tratar de hablar de todos esos temas, sin embargo, fue muy difícil. Respondía con frases muy cortas, no se metía a profundidad a los temas, estaba cansado y nos dejó un sabor de boca diferente a lo que habíamos pensado, creíamos que íbamos a tener a alguien que con esa capacidad y recorrido nos iba a aportar muchísimo, pero todo fue a cuentagotas. No nos fue muy bien con Zinedine Zidane", relató el periodista deportivo.

