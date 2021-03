Javier Alarcón rompe el silencio de su salida de Televisa y por qué no fue a ESPN (VIDEO)

Uno de los periodistas deportivos más conocidos en la actualidad es Javier Alarcón quien después de muchos años tuvo una salida repentina de Televisa y llegó a Imagen Televisión, pero en ese trayecto rechazó su incorporación a ESPN y en entrevista con Toño de Valdez contó todo al respecto.

Toño de Valdez abrió un canal de YouTube y su primer invitado fue su compañero, colega y amigo Javier Alarcón, quien respondió desde el inició por qué ya no continúo en Televisa y le puso fin a su relación con la televisora.

"Mi salida se da en 2015 cuando llega Yon de Luisa y no nos acomodamos y esa es la realidad. Yon me desplaza y me dice que ya no tomaría ciertas decisiones; fui con Azcarraga y Gastón y me dicen que es la decisión que tomaron que no quieren que me vaya, pero tampoco me iban a detener y ese es el momento que yo creo que me tenía que ir", reveló Javier Alarcón.

Toño de Valdez, reportero de deportes reconocido a nivel mundial le cuestionó si en algún momento ESPN lo quiso contratar o solamente fueron rumores.

"Sí me buscaron de ESPN, pero yo les agradecí. Estoy muy contento en Imagen. Ciro (Gómez Leyva) ha sido muy fraternal para consolidar este noticiero y ya casi son cinco años y es muy diferente en Imagen, pues sólo tienen una línea de información y por supuesto que le agradecí a ESPN. En el momento que salí de Televisa dejé que la empresa diera el comunicado", resaltó Alarcón quien duró en Televisa 27 años.

¿Javier Alarcón siempre se dedicó a los deportes?

En la charla con Toño de Valdez, Javier Alarcón relató que en algún momento los directivos de Televisa le propusieron encargarse de un programa de noticias generales.

"Estaban pensando que fuera conductor de noticias en Televisa y de información genera y les dije que no quería, que los deportes eran lo mío", relató.