Javier Alarcón recuerda el "infierno" que fue trabajar con Zinedine Zidane en Sudáfrica 2010

El francés Zinedine Zidane es considerado uno de los mejores futbolistas de la historia. En su faceta como entrenador ha sido igual de exitoso, a pesar de que ya tiene un año sin estar al frente de algún equipo.

Sin embargo, fuera de esas facetas, "Zizou" no suele ser la persona más fácil de tratar. Así lo contó el periodista Javier Alarcón, quien en su canal de "YouTube" recordó el "infierno" que fue trabajar con el exjugador del Real Madrid durante las transmisiones del programa "La Jugada" en el Mundial de Sudáfrica 2010, evento en el que Televisa también fichó a otros exfutbolistas como Luis Figo, Fernando Morientes, Raúl González y Javier Zanetti.

"Ya iba a empezar el Mundial, sabíamos que hablaba el español y la expectativa era grandísima, se hizo una gran campaña de promoción. Eso sí, alguien me dijo: 'No es muy sonriente ni tiene gran afabilidad, no es que sea grosero, pero no es el más platicador ni de sonrisa fácil'. Y efectivamente, tal cuál, un tipo que te escuchaba y prestaba atención, pero que no sonreía", comentó el actual comentarista de Imagen Televisión.

Javier Alarcón mencionó que el momento más complicado con "Zizou" se dio cuando el astro francés le dijo poco antes del primer programa del Mundial que él no tocaría ciertas temas, entre ellos la Selección Mexicana y su cabezazo a Marco Materazzi en la final de la Copa del Mundo de Alemania 2006.

"Lo más dramático es que faltando media hora para su presentación me pide hablar conmigo para decirme: 'Yo no hablo de la Selección de Francia, de ningún jugador del Real Madrid, del arbitraje, de mi pasado, del cabezazo a Materazzi, ni de la Selección Mexicana porque no conozco'. Yo me quedé helado pensando: '¿Vamos a hablar de cocina o qué?'. Era un momento muy dramático porque estábamos por empezar el primer programa del Mundial", rememoró el periodista.

Javier Alarcón quedó desilusionado con Zidane

Debido a la complicada personalidad y hermetismo de Zinedine Zidane, Javier Alarcón reconoció que la experiencia de trabajar con la estrella del futbol fue completamente distinta a lo que esperaba, pues quedó completamente desilusionado.

"Fuimos convenciéndole de que tenía que tratar de hablar de todos esos temas, sin embargo, fue muy difícil. Respondía con frases muy cortas, no se metía a profundidad a los temas, estaba cansado y nos dejó un sabor de boca diferente a lo que habíamos pensado, creíamos que íbamos a tener a alguien que con esa capacidad y recorrido nos iba a aportar muchísimo, pero todo fue a cuentagotas. Siempre muy metido con algunos compromisos, aunque nunca supimos de qué índole", externó.

Desde que dejó la dirección técnica del Real Madrid a mediados del 2021, Zinedine Zidane se encuentra como agente libre. En sus dos etapas como estratega de los merengues, "Zizou" ganó 11 trofeos, entre ellos tres Champions League.

EVG