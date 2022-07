VIDEO: El garrafal oso de Alfredo Talavera en el duelo entre FC Juárez y Querétaro

Alfredo Talavera, quien disputa su primera campaña con el FC Juárez, cometió un garrafal error durante el partido de la Fecha 3 de la Liga MX entre los fronterizos y el Querétaro.

Los Bravos se adelantaron al minuto 6 con gol de Gabriel Fernández, pero los Gallos Blancos empataron el marcador al minuto 13 con anotación de Jordan Silva, en una acción en la que el exportero de Pumas cometió un garrafal oso al medir mal el bote del balón en un disparo desde atrás de mediacancha.

El también guardameta de la Selección Mexicana estaba muy afuera de su marco, dando indicaciones a sus compañeros en la defensa, cuando el esférico iba hacia él, aparentemente sin tanta fuerza. No obstante, no calculó correctamente el bote del mismo y fue techado, con lo que así se pusieron arriba en la pizarra los emplumados.

FC Juárez y Querétaro miden fuerzas en el Estadio Olímpico Benito Juárez en el tercer partido de la Jornada 3 del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX.

Alfredo Talavera revela por qué no llegó a Chivas

Las Chivas buscaron a Alfredo Talavera para que fuera su portero en el Apertura 2022 de la Liga MX, sin embargo, el experimentado jugador mexicano se decantó por los Bravos de Juárez y reveló por qué no recaló con el Rebaño Sagrado.

Previo al arranque de la temporada, el jalisciense señaló para ESPN: "Simplemente fue una descoordinación, en los tiempos porque ellos aún seguían jugando su Liguilla y no podíamos estar platicando de eso y las oportunidades se dan, no se pudo concretar no hubo más platica de ellos hacia nosotros que esa fue la realidad y así son las cosas".

El exportero de los Pumas de la UNAM se formó en las filas del Guadalajara, donde jugó desde su debut en el 2004 hasta el 2008.

EVG