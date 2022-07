Selección Mexicana: Jesús Martínez explota contra FMF por fracaso en Premundial varonil y femenil

El mal momento que viven las selecciones nacionales mexicanas ha prendido los focos rojos en los dueños de los equipos de la Liga MX y en los directivos de la Federación Mexicana de Futbol, por lo que ya se tomaron fuertes decisiones.

Una de las voces autorizadas para hablar del tema es el dueño de Grupo Pachuca, Jesús Martínez, quien de inmediato aplaudió el cese de Gerardo Torrado y Luis Pérez de la FMF y pidió poner más atención en saber a quién elegir para comandar el balompié azteca.

"Gerardo Torrado deja su cargo como Director General Deportivo; Ignacio Hierro, como director Deportivo de Selecciones Nacionales y Luis Pérez como Director Técnico de la #Sub20".



"Cuando no se planea, cuando no se hacen bien las cosas, cuando no hay estructura pasa lo que pasó. Es muy triste, ojalá que se ponga a gente más capacitada y con más compromiso para salir adelante", aseguró Jesús Martínez.

Grupo Pachuca es dueño de varios equipos en México y a nivel internacional, pues en su poder se encuentran los Tuzos y León de la Primera División, Coyotes de Tlaxcala en la Liga de Expansión; en Chile tienen al Everton y en España acaban de adquirir al Real Oviedo.

Cambios importantes en la Selección Mexicana

El presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Yon de Luisa, dio a conocer que Gerardo Torrado y Luis Pérez dejarán sus cargos al frente de las selección mexicanas.

En conferencia de prensa y después del fracaso que vivieron las selecciones varonil y femenil en sus respectivos Premundiales, la afición y la prensa pedían un cambio radical y ese ya se dio.

Junto a Gerardo Torrado, quien fungía como presidente de selecciones nacionales, y al entrenador Luis Pérez, quien estaba al frente del Tricolor Sub 20, también se va todo el equipo con el que comandaba el exmediocampista del Cruz Azul y de Pumas.

