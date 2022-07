VIDEO: ¿Neymar ignoró a Mbappé en entrenamiento del PSG? Aficionados del Real Madrid se burlan

En los últimos días ha circulado un rumor que indica que la relación entre el brasileño Neymar y el francés Kylian Mbappé, ambos compañeros en el PSG, no va por buen camino.

Dicha teoría cobró fuerza en las últimas horas luego de que en redes sociales comenzó a circular un video en el que se observa a ambos futbolistas en un entrenamiento del equipo galo, pero lo que llamó la atención fue que "Ney" ignoró a "Donatello".

Mbappé intentó hacer un ejercicio con el sudamericano, quien no le hizo caso y espero a que llegara el argentino Lionel Messi, con quien sí realizó la dinámica correspondiente.

Neymar ha ignorado a Mbappé para esperar a Messi, me descojono.

"Ya no tienen mucho en común y el campeón mundial no duda, en privado, en burlarse de su compañero. Mbappé no encontraría nada de qué quejarse en caso de una salida de Neymar durante la próxima ventana de fichajes y sus dirigentes han sido notificado", señaló recientemente el periódico L'Equipe en torno a la relación entre los dos jugadores del PSG.

Medios locales también reportan que al brasileño no le agrada tanto el hecho de verse opacado por Mbappé, quien en mayo pasado rechazó una jugosa oferta del Real Madrid.

Fans del Real Madrid se burlan de Mbappé

Todavía dolidos y molestos por el desaire de "Donatello" a la atractiva oferta del Real Madrid, algunos seguidores de la escuadra merengue aprovecharon del gesto de Neymar con Mbappé para burlarse del francés.

Fans del club español hicieron comentarios irónicos al respecto y aplaudieron el hecho de que el brasileño haya ignorado al campeón mundial en Rusia 2018 durante el entrenamiento del PSG.

Kylian Mbappé llegó a las filas del Paris Saint-Germain en la Temporada 2017-2018 procedente del Mónaco, escuadra con la que debutó profesional en el 2015.

El futbolista originario de París renovó con el equipo francés hasta el 2025.

EVG