REAL MADRID: ¡Con todo! Leyenda merengue nunca ficharía a Mbappé

La negativa de Kylian Mbappé de convertirse en refuerzo del Real Madrid no cayó nada bien entre los aficionados y futbolistas del equipo merengue.

Uno de ellos es Miguel González Míchel, exjugador del club español y director técnico de los Pumas en la Liga MX en 2019 y 2020, quien aseguró que "Donatello" nunca debería llegar al cuadro más ganador de Europa.

"Las traiciones son solo para alguien que quieres y Mbappé no tenía ningún sentimiento por el Real Madrid, si es que alguna vez lo tuvo. Ahora, en 2025, yo no lo traería porque por las circunstancias ha tenido la oportunidad y si no quiere venir ahora no debería venir después", aseveró Míchel durante sus asistencia a un torneo benéfico de pádel organizado por la Fundación Clínica Menorca.

Míchel: "No traería a Mbappé dentro de tres años" https://t.co/scBV5UsTOD — DAT_BBVA (@DATBBVA) May 24, 2022

Eso no fue todo, pues el exentrenador del Getafe también sentenció que Kylian Mbappé es el que pierde por preferir quedarse con el PSG y no el Real Madrid, que sin importar los futbolistas que tenga sale adelante.

"A lo largo de la historia el Real Madrid ha tenido a grandes jugadores y nunca se ha resentido por su marcha o sus ausencias. En este caso no sé si es buena o mala noticia para el Real Madrid, pero para Mbappé sí que es mala", subrayó.

Míchel ve favorito al Real Madrid ante el Liverpool

Por otra parte, Míchel dejó en claro que más allá de su sentimiento por el Real Madrid ve como favoritos a los dirigidos por Carlo Ancelotti para proclamarse campeones de la Champions League el próximo sábado, cuando enfrenten al Liverpool en Francia.

"El Real Madrid es favorito. No solo es el que más títulos tiene, sino que llega a la final en un buen momento y tiene tres jugadores de talla mundial como Thibaut Courtois, Luka Modric y Karim Benzema. Además tiene un entrenador (Carlo Ancelotti) con mucha capacidad y creo que será un partido bonito. Quiero y creo que va a ganar el Real Madrid", indicó.

Miguel González formó parte del Real Madrid de la Temporada 1981-1982 hasta la 1995-1996, para posteriormente venir a la Liga MX para reforzar al Celaya, equipo con el que puso fin a su carrera en 1997.

