Benzema explota contra Mbappé por elegir el PSG: "​no es momento de hablar de cosas pequeñitas"

Luego de muchos idas y vueltas, Kylian Mbappé firmó una extensión de contrato con el Paris Saint-Germain, lo que dejó a cierta parcialidad del Real Madrid con un sentimiento amargo, sobre todo para su compañero en la Selección de Francia, Karim Benzema, quien si bien no se sintió traicionado, no ocultó su sorpresa.

"¿Por qué una semana complicada? Cada uno tiene que estar focalizado en su cosa, pienso que Mbappé, como otros jugadores, si quiere hacer una cosa no me va a llamar porque cada uno decide su futuro. Yo estoy aquí tranquilo, preparando el partido del sábado y lo que esté bien para él es cosa suya", comentó el "Gato" en entrevista para La Sexta.

El atacante del Real Madrid prefiere concentrarse en la Final de la Champions League ante el Liverpool que en la renovación de Mbappé con el PSG: "Me ha sorprendido, como a todos, pero él tiene sus cosas, es jugador del París y nosotros tenemos un partido el sábado que es lo importante", dijo.

Karim Benzema prefiere hablar de la final de Champions

Benzema fue claro y directo. Al delantero galo no le interesa hablar del tema Kylian Mbappé, aunque aclaró que no está enfadado con su compañero de selección, sino que prefiere estar enfocado en conseguir la Champions número 14 para los de la Casa Blanca.

"No es el momento de hablar de esas cosas pequeñitas", agregó en Movistar. "No estoy enfadado, estoy concentrado en la final de la Champions League que es más importante que escuchar otra cosa", dijo.

Firmar una renovación hasta 2025 con el PSG puso a Mabppé en el ojo del huracán, incluso, cuando se dio el anuncio, Benzema publicó una fotografía del famoso rapero estadounidense Tupac Shakur, quien se presume fue traicionado por unos de sus amigos, derivando en su muerte en un ataque en Las Vegas, pero Karim negó que fuera un mensaje directo para el joven campeón del mundo en 2018.

Benzema ha subido algunos indirectas para Mbappé esta tarde.



Dando a entender que Mbappé es un traidor y que ha traicionado al Real Madrid y a Benzema pic.twitter.com/OrrHvYJriE — tu_futbolero_favorito_ (@tufutbolerofav2) May 21, 2022

"No es contra Mbappé ni para nadie, es porque amo al Real Madrid, es el mejor club del mundo y es más importante que todo. No es una historia de traición. En mi Instagram tengo quince fotos de Tupac, no es nada que ver con el futbol, son cosas de internet y estoy en la realidad", aclaró el ariete merengue.

Para dejar el tema más claro, Benzema aseguró que si tuviera algún tipo de problema con alguien lo hablaría en persona e hizo énfasis en que su mente esta puesta en el Real Madrid, equipo que para él es el mejor club del mundo.

"No voy a meter una foto para lanzar un mensaje. Si lo tengo, voy a la persona y hablo con él. Para mí el Real Madrid es el mejor club del mundo, el escudo es por el que tenemos que ganar la Champions", finalizó.

aar