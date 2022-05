PSG: Mbappé lanza emotivo mensaje para el Real Madrid; "seré su aficionado en la final de la Champions"

Kylian Mbappé, en los pasados días, renovó su contrato con el Paris Saint-Germain y publicó una carta en la que explicó sus razones para no firmar con el Real Madrid, cuando parecía que el atacante francés cambiaría de aires.

El joven campeón del mundo inició su publicación con palabras de agradecimiento para Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, y para el propio club: "Me gustaría también agradecer de forma sincera al Real Madrid y a su presidente Florentino Pérez. Reconozco la suerte y el privilegio que supone ser deseado por una institución tan grande. Entiendo su decepción, está a la altura de mis dudas...", inició.

El delantero continuó diciendo que apoyará al cuadro merengue en la final de la Champions League, el próximo 28 de mayo ante el Liverpool, misma que se realiza en París.

PSG: Firma a Mbappé hasta el 2025

"Seré su primer aficionado en la final de la Champions League, en París, mi casa. Estoy muy feliz de poder seguir progresando en Francia, el país que me ha visto nacer, crecer y realizarme. Y que me da la oportunidad de seguir persiguiendo mis sueños", escribió.

Mbappé explicó que la decisión de seguir con el PSG hasta 2025 se debe a que en el cuadro francés puede seguir progresando, al tiempo que se mostró agradecido con Nasser al Khelaifi, presidente de la institución parisina, además, indicó que su mente está enfocada con los fans de los rojos y azul.

"Estoy convencido de que aquí puedo seguir creciendo en el seno de un club que tiene los medios para alcanzar los objetivos. Quiero dar las gracias al presidente Nasser al Khelaifi por su confianza, su escucha y su paciencia. Tengo también en mi mente a todos los aficionados del PSG, en Francia y en todo el mundo, por sus innumerables muestras de afecto, sobre todo estos últimos meses", dijo.

Kylian señaló que ha preferido vivir sus sueños y no soñar la vida, a la vez que se dijo ser un privilegio. "Desde muy niño, intento avanzar, de desafío en desafío", mencionó.

"Desde muy niño, me construyo un camino hacia la cima, el que sea, pero siempre en guardia para respetar una línea de conducta en todos los ámbitos. Desde muy niño, me animan la misma pasión y la misma motivación. Esto provoca a veces incomprensión, pero asumo esta sinceridad que va con mi educación. Hoy, quiero anunciar que he decidido prolongar mi contrato con el PSG", recalcó.

Kylian Mbappé llegó a las filas del Paris Saint-Germain en la Temporada 2017-2018, después de dos temporadas con el Mónaco, donde anotó 27 goles en 60 compromisos y deslumbró al mundo.

aar