"Hoy no existe Mbappé", afirma Florentino Pérez tras título del Real Madrid en la Champions League

Después de la coronación del Real Madrid en la Champions League, Florentino Pérez, presidente del equipo merengue, fue contundente al asegurar que la negativa de Kylian Mbappé a reforzar al club español ya es un tema olvidado.

"El Madrid seguirá siempre trabajando en tener a los mejores jugadores, pero Mbappé ya está olvidado, no ha pasado nada, el Madrid ha hecho una temporada perfecta y es un tema que está olvidado. Hoy no existe Mbappé, existe la fiesta del Real Madrid", dijo tajantemente a Movistar Plus el presidente del equipo madrileño tras la victoria sobre el Liverpool en el Stade de France.

En el mismo tenor, el dirigente de la escuadra madrileña resaltó la fortaleza del club en el certamen continental tras haber eliminado al PSG, Chelsea y Manchester City, pues ante los tres estuvo en desventaja en algún momento de las series.

"Estoy contento. Hemos luchado y trabajado todos para poder llegar a una situación como la que tenemos. Este año hemos hecho una buena temporada en general, la Liga ya la celebramos y luego hemos tenido la suerte de que nos tocaban todos los equipos difíciles pero superando a todos", subrayó Pérez.

Florentino Pérez alaba a Thibaut Courtois

Aunque el brasileño Vinícius fue el autor del gol con el que los Merengues vencieron a los Reds en la final de la Champions League, el jugador más destacado del encuentro fue el portero belga Thibaut Courtois, quien estuvo en plan de héroe al sacar todos los balones que iban hacia su arco.

Por ello, Florentino Pérez exaltó el desempeño del guardameta de la selección de su país, al que considera el mejor del mundo en la actualidad en su posición.

"Courtois ha hecho una temporada espectacular, es el mejor portero del mundo y para eso le trajimos. Tenemos muy grandes jugadores, el mérito es de todos", concluyó el presidente del Real Madrid.

