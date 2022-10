Creo que mi carrera está completa con pisar la Arena México: Faby Apache

Ha pasado un mes de que anunció la llegada de Faby Apache al Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), donde debuta la noche de este viernes 28 de octubre en el Gran Prix de Amazonas, evento que se llevará a cabo en la Arena México.

Consciente y emocionada por todo lo que representa La Catedral de la Lucha Libre Mexicana, la esteta con más de dos décadas de trayectoria considera que su carrera ya está completa con pisar el mítico recinto ubicado en la Colonia Doctores de la capital del país.

“Con pisar el viernes la Arena México, creo que mi carrera está completa. Lo he dicho muchas veces, creo que ya no puedo pedirle ni exigirle más a la lucha libre. He tenido todos los campeonatos, cabelleras, he viajado, he conocido, he luchado con gente muy importante, no puedo pedirle nada más a la lucha”, aseveró Faby Apache en exclusiva con La Razón.

De cara al evento de esta noche, Dark Faby se dijo emocionada por el desafío ante el ocho grupo de luchadoras internacionales, al tiempo que manifestó su agradecimiento a Salvador Lutteroth Lomelí, presidente del CMLL, por haberla invitado a formar parte del Grand Prix de Amazonas.

“Le agradezco al señor Luteroth que me haya invitado al evento. ¿Quién no quiere pisar la Arena México? Creo que va a ser un capítulo super padre la experiencia de estar en el recinto porque es la catedral de la lucha libre en México. El público ha respondido super bien, me llena muchísimo, porque varias personas de provincia, vienen de Rosarito, Querétaro, San Luis, ya con sus boletos en mano, es una locura, y que me hayan escrito y mandado fotos de sus boletos es super loco, porque esos son los verdaderos fans que te apoyan siempre al mil”, remarcó la originaria de la Ciudad de México, quien en el 2018 y en el 2019 tuvo apariciones especiales en Impact Wrestling y All Elite Wrestling (AEW), respectivamente.

Faby Apache no tiene dudas de que este viernes el público se volcará a apoyar a las Amazonas, pues ella apenas se acaba de incorporar a este equipo luego de 23 años en las filas de Lucha Libre AAA.

“No es un público que sea mío, es de las Amazonas, de las que han construido la historia del talento femenil que manejan ahorita en la Arena México. Yo creo que se van a unir conmigo porque soy mexicana, no soy de otro país. Lo importante es que ganemos las mexicanas, queremos ser superiores al talento internacional. Lo importante es que el público sepa que en México sigue habiendo calidad de luchadoras, queremos ganar, que se quede el premio aquí en México”, agregó.

Faby Apache se ve al menos cuatro años en el CMLL

Con una carrera de 24 años de éxitos, Faby Apache está consciente de que el momento de decir adiós al ring cada vez es menos lejano. Sin embargo, está convencida de que se quiere retirar en buenas condiciones, por lo que se ve deleitando al público del CMLL al menos cuatro años.

“Créeme que estoy muy lastimada, no pienso estar 10 años en el medio de la lucha, me quiero ir bien, no me quiero ir sin poder caminar o con alguna operación, entonces creo que unos 4 o 5 añitos aquí van a estar perfectos para Faby; lo que venga va a estar perfecto”, sentenció la esteta de 41 años de edad.

Las otras integrantes del equipo de México para esta noche en el Gran Prix de Amazonas son Princesa Sugehit, Dalys, Lluvia, Reyna Isis, La Jarochita, Amapola y Marcela.

EVG