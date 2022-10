F1 | Gran Premio de México: "Caramelo", el aficionado número 1 del deporte mexicano, cuenta su travesía para ver a Checo Pérez (VIDEO)

Héctor Chávez, mejor conocido como "Caramelo", es el aficionado número 1 del deporte mexicano, siempre presente en los partidos de la Selección Mexicana de Futbol y ante un evento como el Gran Premio de México de Fórmula 1, no quiso perderse de la oportunidad de ver a Checo Pérez.

En el Autódromo Hermanos Rodríguez, "Caramelo" señaló cómo fue posible entrar este viernes a la Práctica 1 del GP de la Ciudad de México: "Vengo aterrizando de la ciudad de Chihuahua, por fin conseguí boleto", comienza diciendo el fan.

"Una persona me dijo: '"Caramelo" usted debe de entrar". Me lo regaló (el boleto) ando bien contento, mañana vamos a ver cómo le hacemos para entrar y así sucesivamente, porque los boletos están imposibles, o muy caros o no hay nada en venta", explica Héctor Chávez.

🏎 Entrevista con Caramelo, aficionado número 1 de los deportistas mexicanos #MexicoGP #F1 pic.twitter.com/HlEuCNxzpc — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 28, 2022

Gran Premio de México: "Caramelo" destaca la campaña de Checo

Sobre la gran Temporada 2022 de la F1 que está teniendo Checo, ganador del Gran Premio de Mónaco de este año, "Caramelo" espera que pueda llevarse la cerrara en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

"Checo Pérez es uno de los máximos exponentes del deporte mexicano, está peleando el segundo lugar mano a mano codo a codo con Charles Leclerc y el domingo Verstappen va atener que blindar a Checo Pérez, porque Checo debe coronarse en su casa", comenta el fan.

Además, sobre el Mundial, el aficionado señaló que es un grupo complicado, pero tiene confianza en que la Selección Mexicana haga un gran papel en Qatar 2022.

"El grupo es difícil, Polonia que tiene uno de los mejores jugadores del mundo en Lewandowski. Argentina ni se diga, es el favorito para ganar la Copa del Mundo. Arabia Saudita es el país vecino de Qatar. México puede dar la sorpresa", finaliza.

aar