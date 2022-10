F1 | Gran Premio de México: Checo Pérez en desacuerdo con Max Verstappen; asegura que no necesita que le regale nada

Este fin de semana se corre el Gran Premio de México de Fórmula 1 (F1) y se espera que el tapatío Sergio Checo Pérez tenga una buena actuación, pues él mismo señaló que la victoria "es posible", aunque eso sí, aseguró que no necesita que Max Verstappen le regale nada.

El volante neerlandés ya es campeón del mundo de F1, por lo que no es descabellado que Red Bull vuelque su apoyo hacia Checo Pérez y que así gane la carrera como local, pero sin especular, el corredor mexicano sentenció que no piensa en esa posible ayuda.

"No necesito que me regalen nada, lo he logrado todo sin ningún regalo durante tantos años, no es que sea necesario, al final no pienso en ello, pienso en mi trabajo, en ser perfecto este fin de semana y en buscar esa victoria", señaló Checo Pérez en entrevista para ESPN.

Checo habla sobre la posible ayuda de Max en México

Sin embargo, Pérez Mendoza sí admitió que Max Verstappen podría ayudarlo si es que las condiciones dentro de la carrera del Gran Premio de México así lo ameritan, pues él lo ha ayudado.

"Yo creo que al final es normal, todos queremos ganar. Yo creo que, si es una situación, donde sea diferente, que sea una ayuda diferente, no tengo duda que lo hará como yo lo he hecho con él en el pasado", aseveró Checo, quien además detalló cómo es ser compañero del neerlandés.

There’s something about @SChecoPerez on street circuits 😉🇲🇽 pic.twitter.com/AhPCEj5Abc — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) October 25, 2022

"Uno de los más. Ser compañero de Max en Red Bull, sin duda que es difícil, pero creo que necesitas ser mentalmente muy fuerte, no es un lugar que cualquiera de la parrilla podría ocupar, entonces estoy contento, estoy orgulloso de lo que he hecho con las armas que tengo", sentenció.

