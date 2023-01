F1: ¡La traición! Lewis Hamilton es fan del Arsenal, pero busca comprar a otro grande de Inglaterra

Lewis Hamilton de niño quería ser futbolista, pero la vida lo convirtió en uno de los mejores pilotos de la F1 y gracias a ello es que podría comprar un equipo de la Premier League de Inglaterra, pero no sería el Arsenal, club del que es aficionado.

El año pasado el siete veces campeón de la F1 formó parte de un grupo de inversionistas que intentó comprar al Chelsea, pero la oferta no fue satisfactoria, no obstante, el volante de Mercedes no se ha desanimado y estaría muy interesado en comprar al Manchester United.

La familia Glazer es la dueña de los Red Devils y a finales de 2022 informaron que el club está a la venta, por lo que Hamilton se uniría al empresario propietario de INEOS, Sir Jim Ratcliffe, quien es fan del United desde niño y ha estado relacionado con la venta del club desde hace años.

De acuerdo con el medio The Mirror, Lewis Hamilton tiene interés en unirse a la posible oferta de Jim Ratcliffe por el Manchester United, pues el empresario de 70 años es accionario de la escudería de F1 de Mercedes y es patrocinador.

¿Cuánto vale el Manchester United?

De acuerdo con Bloomberg News, el Manchester United tiene un valor de aproximadamente 5.000 millones de libras, lo que es cercade 6 mil millones de dólares.

Parece que el sueño de Lewis Hamilton de estar cerca del futbol se puede cumplir, si es que se da la venta del Manchester United.

“Cuando era más joven, traté de ser el mejor jugador que podía ser y de hecho jugar para un equipo… pero luego terminé siguiendo las carreras. Cuando era niño soñaba con ser parte de un equipo y una parte integral real de un equipo, así que para mí es una de las cosas más emocionantes”, declaró hace unos meses el piloto de F1.

