Liga MX | Cruz Azul: "Cata" Domínguez se pronuncia sobre la fiesta de narcos: "Fue un error" (VIDEO)

Justo como lo adelantó la Liga MX en un comunicado desplegado por la mañana de este martes, el jugador Julio César "Cata" Domínguez, mediante un video publicado en redes sociales del Cruz Azul, dio un mensaje a la opinión pública para fijar su postura y versión de los hechos con respecto a la fiesta de su hijo con temática de narcos.

En la cuenta oficial de La Máquina se publicó el metraje en donde aparece el "Cata" completamente solo y acepta que fue un error, además de pedir disculpas a todo el medio futbolístico mexicano.

Mensaje de Julio César Domínguez a la opinión pública: pic.twitter.com/USjYXyg6Nt — CRUZ AZUL (@CruzAzul) January 10, 2023

"Fue un error y quiero ofrecer una sincera disculpa a la opinión pública, afición, a mis compañeras y compañeros jugadores, a los clubes, a la Liga MX y a la Federación Mexicana de Futbol por estos desafortunados hechos", declara el defensor de La Máquina.

La polémica se generó tras la filtración de imágenes de la fiesta del hijo de 12 años del "Cata", pues las fotos muestran a menores de edad con uniformes de la cantera del Cruz Azul y con gorras estampadas con las siglas JGL, que hacen alusión a Joaquín Guzmán Loera, el "Chapo".

"En días recientes se dieron a conocer imágenes de una fiesta familiar con una temática que causó con justa razón indignación en la sociedad mexicana, la cual inicialmente se trataba de un videojuego muy popular entre los jóvenes y le llevé un show de laser tag", explica.

El histórico defensa del Cruz Azul se tomó un momento para aclarar en qué condiciones se dieron las fotos, las cuales se sacaron en un evento privado del jugador y añadió que la Liga MX y el equipo del cual es símbolo no tienen nada que ver.

"Me gustaría dejar en claro que se trató de un evento privado y totalmente ajeno a mi profesión, por lo tanto quiero deslindar a la Liga MX y al Club de Futbol Cruz Azul por lo sucedido en la reunión. Como lo expresé anteriormente, reconozco que esas imágenes no son las que México necesita", asegura el defensor celeste en el metraje.

"Me he comprometido y me comprometo a convertirme en un referente que promueva los valores de la Liga MX y de mi club. Y a mantener un comportamiento ejemplar dentro y fuera de la cancha. Gracias", finaliza.

aar