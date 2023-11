¿Final de Copa Libertadores entre Boca y Fluminense se juega a puerta cerrada?; esto se sabe

Este sábado se juega la gran final de la Copa Libertadores, sin embargo, en horas pasadas lo que se ha llevado los reflectores es la violencia entre las aficiones de Boca Juniors y Fluminense, por lo que rumoró que el partido podría jugarse a puerta cerrada.

Medios sudamericanos aseguran que la final en el Maracaná no corre riesgo y que se jugará con público, pues desde la Conmebol, confederación que rige a la Libertadores, confirmaron a TyC Sports que el compromiso por la copa se juega con espectadores.

La violencia no es nueva en el futbol Argentino, Brasileño o en la misma Copa Libertadores, y en la antesala del duelo entre el Xeneize y el Tricolor aficionados del Flu atacaron a un grupo de hinchas de Boca.

De acuerdo con TyC Sports "Conmebol ya comunicó internamente que suspender o postergar la final de la Copa Libertadores no es una opción, así como tampoco que se juegue a puertas cerradas".

La final entre Boca y Fluminense sigue como estaba prevista, para jugarse en el histórico Maracaná, en donde los argentinos buscan la esperada séptima Copa Libertadores, mientras que los brasileños su primera conquista continental.

Boca llega a la final de Libertadores gracias a Romero

Boca avanzó a su duodécima final de la Copa Libertadores sin ganar un solo partido en las fases eliminatorias, en las que venció por penales a Nacional de Montevideo, Racing de Avellaneda y Palmeiras de Sao Paulo.

Desde octavos de final hasta la semifinal, Romero atajó dos remates desde los 11 metros en cada una de las tres tandas. También desvió un penal ante Deportivo Pereira en la fase de grupos.

Desde su llegada a Boca a mediados de 2022, Romero ha detenido 12 de los 23 penales que ha enfrentado. El sábado, “Chiquito” volverá al estadio Maracaná, donde en 2014 vivió uno de los momentos más dolorosos de su carrera.

En la final del Mundial de Brasil encajó en la prórroga el tanto de Mario Götze, que le dio el título a Alemania 1-0 sobre la Argentina de Lionel Messi. “Volver al Maracaná me produce alegría. No es una revancha porque los momentos que pasaron ya pasaron y no se pueden cambiar”, declaró Romero.

aar