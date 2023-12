Final Liga MX: ¿Cuántos títulos de liga ha ganado el América?

América recibe a Tigres este domingo 17 de diciembre en el Estadio Azteca en la gran final de vuelta del Torneo Apertura 2023 con el objetivo de culminar su sequía de cinco años sin coronarse en la Liga MX.

Las Águilas disputan su primera final de liga desde el Apertura 2019, cuando se quedaron con ganas de levantar la 14 al caer a manos de los Rayados del Monterrey en tanda de penaltis.

El director técnico brasileño André Jardine guió al América a la final en su primer semestre al mando del equipo capitalino, que en los tres torneos anteriores se había estancado en semifinales.

En su tercera final de Liga MX contra Tigres, el conjunto azulcrema busca inclinar la balanza a su favor, pues ambos tienen una ganada y en la más reciente de ellas la gloria se la llevaron los regiomontanos.

Edson Álvarez anotó los dos goles con los que el América se impuso 2-0 a Cruz Azul en la final del Apertura 2018, cuando obtuvo su estrella 13, la más reciente en liga.

¿Cuáles son las finales más repetidas en la Liga MX?

En poco menos de una década, América y Tigres se encuentran por tercera ocasión en una final de Liga MX, y el domingo 17 de diciembre definen en el Estadio Azteca al campeón del Torneo Apertura 2023.

Tal y como ocurrió en el Apertura 2014, el Estadio Azteca es la sede del capítulo definitivo entre las Águilas y los de la UANL, cuyo enfrentamiento ya se coloca como uno de los más repetidos en la última fase del campeonato mexicano.

El América vs Tigres iguala a los enfrentamientos América vs Pumas y Toluca vs Santos como los segundos que más se han repetido en finales, con tres capítulos cada uno de ellos.

Foto: Mexsport

Sin embargo, esas tres series son superadas por la de América vs Cruz Azul, que se ha dado en cuatro ocasiones en la última instancia del certamen, la más reciente de ellas en el Apertura 2018, cuando las Águilas levantaron su más reciente trofeo de liga.

Todos los títulos de Liga MX del América

Temporada 1965-1966

Temporada 1970-1971

​Temporada 1975-1976

​Temporada 1983-1984

​Temporada 1984-1985

​Prode 1985

​Temporada 1987-1988

​Temporada 1988-1989

​Verano 2002

​Clausura 2005

​Clausura 2013

​Apertura 2014

​Apertura 2018

