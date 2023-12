América vs Tigres: ¿Cuáles son las finales más repetidas en la Liga MX?

En poco menos de una década, América y Tigres se encuentran por tercera ocasión en una final de Liga MX, y el domingo 17 de diciembre definen en el Estadio Azteca al campeón del Torneo Apertura 2023.

Tal y como ocurrió en el Apertura 2014, el Estadio Azteca es la sede del capítulo definitivo entre las Águilas y los de la UANL, cuyo enfrentamiento ya se coloca como uno de los más repetidos en la última fase del campeonato mexicano.

América se coronó en el invierno del 2014 tras imponerse por marcador global de 3-1 a Tigres. Los Universitarios tuvieron su revancha apenas dos años después, cuando salieron airosos en la final del Apertura 2016 desde la vía de los penaltis luego de un empate global a dos anotaciones.

Foto: Tomada de X @XaviSol_

El América vs Tigres iguala a los enfrentamientos América vs Pumas y Toluca vs Santos como los segundos que más se han repetido en finales, con tres capítulos cada uno de ellos.

Sin embargo, esas tres series son superadas por la de América vs Cruz Azul, que se ha dado en cuatro ocasiones en la última instancia del certamen, la más reciente de ellas en el Apertura 2018, cuando las Águilas levantaron su más reciente trofeo de liga.

Otras finales repetidas en la Liga MX

Ocho series por el título se han reeditados dos veces en la Primera División del futbol mexicano.

Cruz Azul y Pumas, dos de las instituciones más populares de la Liga MX, se vieron las caras en las finales de las Temporadas 1978-1979 y 1980-1981, con saldo de una victoria para cada uno.

La Máquina aparece en otras de las finales que se han repetido, pues también acumula dos series en la última fase del campeonato contra León y Santos.

Foto: X del América

Tigres tiene también dos finales contra las Chivas, ambas muy recientes, resultando vencedores los tapatíos en el Clausura 2017, pero los regiomontanos tuvieron su revancha apenas en el pasado Clausura 2023.

Finales repetidas en la Liga MX

América vs Cruz Azul (4)

​América vs Tigres (3)

América vs Pumas (3)

​Toluca vs Santos (3)

Tigres vs Chivas (2)

Tigres vs Pumas (2)

Tigres vs Pachuca (2)

​Cruz Azul vs Pumas (2)

​Cruz Azul vs Santos (2)

​Cruz Azul vs León (2)

​Monterrey vs Santos (2)

​Toluca vs Morelia (2)

EVG