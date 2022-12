FMF acepta fracaso; asegura un gran cambio

Luego del fracaso de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo Qatar 2022, el presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Yon de Luisa y el director de Selecciones Nacionales, Jaime Ordiales, ofrecieron una conferencia de prensa en donde aceptaron la responsabilidad del papel del Tri en la magna justa.

Ordiales, quien fue elegido para reemplazar a Gerardo Torrado en la presidencia deportiva de Selecciones Nacionales Varoniles, sólo a cuatro meses antes de comenzar el Mundial de Qatar 2022, señaló que el Tri de Gerardo Martino no cumplió con los objetivos trazados y ofreció detalles de la salida del Tata como estratega azteca.

“Damos la cara ante este fracaso. No cumplimos los objetivos que habíamos trazado. Le fallamos al gremio del futbol mexicano y a los aficionados”, indicó el exdirectivo del Cruz Azul: “Cuando fallamos, fallamos todos. Los resultados son los que mandan y en el mundo del futbol sabemos que es así”.

Martino, tras la eliminación de México, dejó claro que su relación con la Selección Mexicana había llegado a su fin y Jaime Ordiales profundizó: “está fuera por el entorno tan negativo y por el fracaso. Era imposible que pudiera continuar”, dijo el directivo sobre la salida de Gerardo Martino como entrenador de México.

Por su parte, aunque la Selección Mexicana fracasó en el mundial como no lo hacía desde hace 44 años, el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Yon de Luisa, informó que su ciclo no ha terminado y que su continuidad depende de los dueños de la FMF.

“No es necesaria una renuncia porque las presidencias son por ciclos mundialistas, ahora termina este y los dueños van a tomar la decisión de si continúa o no este proyecto, pero no es necesaria una renuncia”, comentó el presidente de la FMF en conferencia de prensa.

Bajo la gestión de Yon de Luisa, en meses recientes, además del fracaso de México en el Mundial Qatar 2022, lamentablemente no se calificó a los Juegos Olímpicos 2024 (en la rama varonil y femenil) ni al Mundial Femenil 2023, entre otras más desilusiones.

La Selección Mexicana no tendrá fogueo internacional de cara a la Copa del Mundo México, Estados Unido y Canadá 2026, pues al ser uno de los países sede no hay que pasar por la Eliminatoria Mundialista, salvo la Copa Oro y la Liga de Naciones de la Concacaf, no habrá juegos oficiales para el tricolor.

Es por este motivo que la ausencia de México en los Olímpicos París 2024 es alarmante, el pase a la justa veraniega se perdió luego de caer en los cuartos de final del Premundial Sub 20 de la Concacaf ante Guatemala, resultado que también privó al tri de jugar el Mundial Sub 20.

Los malos resultados de la Selección Nacional vienen desde 2021, cuando perdieron dos finales oficiales ante Estados Unidos, siendo la primera en la Nations League (3-2) y la segunda, con tan solo dos meses de distancia, fue la Copa Oro; ambas derrotas se dieron en tiempos extra.

En la categoría femenil no se quedan atrás los fracasos, México dijo adiós al Mundial Australia y Nueva Zelanda 2023 tras perder 3-0 ante Haití en el Premundial de la Concacaf, resultado con el que el tricolor de la especialidad también perdió el boleto para los Juegos Olímpicos París 2024.

El futuro no luce alentador, pero Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, prometió que en el certamen local habrá algunos cambios radicales en pro del crecimiento del futbol nacional.

“La Liga MX, que preside Mikel Arriola, reitera su permanente disposición de acompañar, como lo ha hecho en su historia, a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y a sus Selecciones Nacionales, para contribuir en su proceso de fortalecimiento rumbo a la Copa Mundial de 2026”, comienza el comunicado emitido por la Liga MX y compartido por Arriola.

En la segunda parte del mensaje se hizo énfasis en que se llevarán a cabo las reformas que se necesiten para fortalecer el avance del futbol mexicano, pues el fracaso en suelo qatarí significó el peor papel del tricolor en un Mundial desde Argentina 1978.

“La Liga MX, Liga Expansión MX, Liga MX Femenil y los Clubes que las integran expresan su total voluntad y apertura para revisar de manera cuidadosa, áreas de oportunidad para fortalecer los procesos de los representativos nacionales y aprobar en su próxima asamblea las reformas que en su caso sean necesarias en beneficio del futbol nacional”, subrayó la Liga MX, aunque no especificó en qué consistirán estas modificaciones.

“Desde la Liga MX reiteramos nuestra permanente disposición de acompañar a la FMF y a sus Selecciones Nacionales, para contribuir en su proceso de fortalecimiento rumbo a la Copa Mundial 2026”, fue el mensaje con el que el mandamás de la Liga MX compartió el breve comunicado del organismo.

México se despidió de la Copa del Mundo Qatar 2022 con un triunfo sobre Arabia.

AMLO habla de la estructura futbolística

Es mucha afición para tan poco desarrollo deportivo, así describió el Presidente Andrés Manuel López Obrador la actuación de la selección en el Mundial de Qatar 2022.

“Muy bien y nos dieron momentos de alegría y felicidad, también de esperanza y como suele pasar, hay mucha afición para tan poco desarrollo deportivo en esta disciplina; lo que se tiene que hacer entre toda la gente, es formar buenos futbolistas, que se puedan crear escuelas y que se hagan concursos con ese propósito”, apuntó López obrador.

Señaló que aunque el futbol profesional es un asunto de empresas privadas, “pero eso corresponde al sector privado, también si nosotros tenemos que ayudar lo hacemos, sobre todo por el entusiasmo, por el respeto que merece la gente”.

El miércoles, día en el que la Selección Mexicana fue eliminada, envió un mensaje en sus redes sociales destcando el trabajo de los futbolistas que hicieron todo lo que estuvo en sus manos para avanzar.

En las últimas horas los diferentes políticos del país se han manifestado por el fracaso de la Selección en Qatar y muchos esperan un resurgir para 2026 como anfitriones.

Con información de Jorge Chaparro Acosta