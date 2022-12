Copa del Mundo Qatar 2022: Dani Alves resalta que lo critican por no estar en un equipo grande; ¿defiende a Pumas?

Dani Alves, jugador de los Pumas de la Liga MX, criticó en la Copa del Mundo Qatar 2022 que juega con Brasil que lo revienten por militar en un equipo que "no es grande" como el de la mayoría de sus compañeros, que está en el futbol europeo.

"Si estuviera jugando en el Barcelona esto no pasaría. En Brasil siempre hay que buscar a alguien para criticarle; como el resto de jugadores están en grandes equipos de Europa, me ha tocado a mí" afirmó Alves.

Dani Alves, el único jugador de la Liga MX que disputará las fases finales del Mundial de Qatar.



¡Venga Dani! 🇧🇷 🫡 pic.twitter.com/13Y7wJOXgt — ROCK CERVEZA Y PUMAS (@RockCervezaPuma) December 1, 2022

El lateral apunta a ser titular en el partido entre Brasil y Camerún de este viernes, duelo con el que los sudamericanos cerrarán su participación en la fase de grupos del Mundial.

"Mucha gente lo cuestiona por mi edad, porque no esté en mi mejor momento, pero para una Copa del Mundo no hace falta estar bien en el equipo, hay que estar bien en el Mundial y es lo que he hecho desde 2003. Por eso estoy aquí", añadió el jugador de 39 años.

Dani Alves 🇧🇷 será titular en Brasil el siguiente partido ✅



Después de la lesión de Danilo, Tite le dará la oportunidad de iniciar al jugador de los Pumas, en los juegos ante Suiza 🇨🇭 y Camerún 🇨🇲. Representación universitaria en #Qatar2022 pic.twitter.com/2Mfxytz23d — Dale Azul y Oro (@DaleAzulyOro) November 25, 2022

PELÉ manda alentador mensaje

El astro brasileño Pelé mando un mensaje en sus redes sociales luego de que se diera a conocer que en días pasados fue internado, aunque su hija, Kely Nascimento, ya había aclarado el estado de salud de su padre, pues dijo que "no hay ninguna emergencia ni nuevo pronóstico grave".

En su cuenta de Instagram, el ganador de tres Copas del Mundo escribió: "Amigos, estoy en el hospital haciendo mi visita mensual. Siempre es bueno recibir mensajes positivos como este. Gracias a Qatar por su homenaje y a todos por mandarme buenas vibras".

El "Piojo" Herrera acaba con Gerardo Martino

Miguel Herrera, entrenador de la Selección de México en el Mundial Brasil 2014, aseguró que Gerardo Martino no fue el "gran estratega" que vendió la Federación Mexicana de Futbol al momento de su presentación.

Con la eliminación del Tri en el Mundial y la salida del Tata Martino creo que la mejor opción es Miguel Herrera, es un tipo que se fue por temas extradeportivos, pero con muy buenos números.

20 victorias

11 empates

7 derrotas

con 71 goles anotados por 36 recibidos pic.twitter.com/aQn5FQ8DGC — Águila Mayor (@Aguilayor) December 1, 2022

"Un estratega es un tipo que sabe modificar cuando las cosas no están saliendo, si vas a la guerra atado de manos, no te dan rifles, no te dan fusiles pues vas a perder la guerra, o no cambia, está perdiendo la guerra y no modifica su estrategia, vas a terminar cediendo todo. No vimos un gran estratega, su currículum era bueno, hasta que nos dimos cuenta de que nos lo vendieron como un gran estratega y no lo es", explicó en Telemundo, en la que trabaja como analista para la Copa del Mundo Qatar 2022.

acg