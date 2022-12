Copa del Mundo Qatar 2022: Mike Tyson pone a temblar al Canelo con dura amenaza por su pelea con Messi

El excampeón del mundo Mike Tyson le lanzó una dura amenaza a Saúl "Canelo" Álvarez por la pelea que el mexicano protagonizó en las redes sociales contra Lionel Messi.

"Alguien llamado 'Canelo' amenazó a Messi. Si él se atreve a tocar a Messi, tendré que volver al ring", declaró el gladiador estadounidense a BBO Sports.

Mike Tyson, segundo boxeador que defiende a Messi

Tyson es el segundo boxeador en salir en defensa de Messi, el primero fue el argentino Ezequiel Matthysse, quien lo hizo a través de sus redes sociales.

"¡Qué onda Canelo, Canelón! ¿Qué onda con Messi? Mira que el que se mete con Messi saltamos todos los argentinos. Ojo, perro. Si alguno salta, va a saltar mi bandeja, guarda, guacho, eh. Con Messi, no. Todo bien con el saludo que me mandaste una vuelta, pero con Messi, no", afirmó Matthysse, un boxeador de 24 años.

Lionel Messi le responde duro y directo al "Canelo"

Lionel Messi le respondió duro y directo a Saúl "Canelo" Álvarez, quien lo atacó porque supuestamente el astro argentino pateó una playera de la Selección de México.

Y muchos Mexicanos endiosandolo, festejando su gol.

JAJAJAJJAA, ahí está su pinche ídolo de papel burlandose de México. pic.twitter.com/SqHhl5ipUP — Jesús Careaga (@Jesuscareagaa) November 27, 2022

"Vi que habló ahora, pero creo que fue un malentendido. El que me conoce sabe que no le falto el respeto a nadie. No tengo que pedir perdón porque no le falté el respeto ni a la gente de México ni a la camiseta ni a nadie", explicó el mediocampista del PSG, tras la victoria de Argentina por 2-0 ante Polonia en la Copa del Mundo Qatar 2022.

