Copa del Mundo Qatar 2022: El "Piojo" Herrera acaba con Gerardo Martino y revienta a la Federación Mexicana

Miguel Herrera, entrenador de la Selección de México en el Mundial Brasil 2014, aseguró que Gerardo Martino no fue el "gran estratega" que vendió la Federación Mexicana de Futbol al momento de su presentación.

"Un estratega es un tipo que sabe modificar cuando las cosas no están saliendo, si vas a la guerra atado de manos, no te dan rifles, no te dan fusiles pues vas a perder la guerra, o no cambia, está perdiendo la guerra y no modifica su estrategia, vas a terminar cediendo todo. No vimos un gran estratega, su currículum era bueno, hasta que nos dimos cuenta de que nos lo vendieron como un gran estratega y no lo es", explicó en Telemundo, en la que trabaja como analista para la Copa del Mundo Qatar 2022.

Con la eliminación del Tri en el Mundial y la salida del Tata Martino creo que la mejor opción es Miguel Herrera, es un tipo que se fue por temas extradeportivos, pero con muy buenos números.

20 victorias

11 empates

7 derrotas

con 71 goles anotados por 36 recibidos pic.twitter.com/aQn5FQ8DGC — Águila Mayor (@Aguilayor) December 1, 2022

Herrera siguió reventando a Martino, quien dirigió a México en su eliminación en la fase de grupos de Qatar 2022, en la que firmó un empate ante Polonia, una caía ante Argentina y un victoria ante Arabia Saudita.

"En el segundo partido no salimos a ganar (ante Argentina), salimos a no perderlo y sin nuestro mejor hombre defensivamente, que es Edson (Álvarez), el mejor contención que mejor teníamos en ese momento. Si ibas a defender el partido, por lo menos defender con un tipo que sabes que defiende".

Mikel Arriola promete cambios radicales en la Liga MX

Un día después de la temprana eliminación de México de la Copa del Mundo Qatar 2022, Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, prometió que en el certamen local habrá algunos cambios radicales en pro del crecimiento del futbol nacional.

Desde la @LigaBBVAMX reiteramos nuestra permanente disposición de acompañar a la @FMF y a sus Selecciones Nacionales, para contribuir en su proceso de fortalecimiento rumbo a la Copa Mundial de 2026. pic.twitter.com/c0RdJ6G2RW — Mikel Arriola (@MikelArriolaP) December 1, 2022

"La LIGA BBVA MX, que preside Mikel Arriola, reitera su permanente disposición de acompañar, como lo ha hecho en su historia, a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y a sus Selecciones Nacionales, para contribuir en su proceso de fortalecimiento rumbo a la Copa Mundial de 2026", comienza el comunicado emitido por la Liga MX y compartido por Arriola.

Yon de Luisa dice que no es necesaria su renuncia

Aunque la Selección Mexicana fracasó en la Copa del Mundo Qatar 2022, el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Yon de Luisa, informó que su ciclo no ha terminado y que su continuidad depende de los dueños de la FMF.

Yon de Luisa, a pregunta directa sobre si va a renunciar como presidente de la FMF:

"No es necesaria una renuncia porque las presidencias son por ciclos mundialistas, ahora termina este y los dueños van a tomar la decisión de si continúa o no este proyecto". — Kery (@KeryNews) December 1, 2022

"No es necesaria una renuncia porque las presidencias son por ciclos mundialistas, ahora termina este y los dueños van a tomar la decisión de si continúa o no este proyecto, pero no es necesaria una renuncia", comentó el presidente de la FMF en conferencia de prensa.

acg