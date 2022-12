Copa del Mundo Qatar 2022: Jaime Ordiales acepta el fracaso y revela qué ocasionó la salida del "Tata"

Jaime Ordiales, director de Selecciones Nacionales de México, ofreció una conferencia se prensa en donde aceptó que el papel del Tricolor en la Copa del Mundo Qatar 2022 fue un fracaso y destacó las situaciones que ocasionaron la salida del "Tata" Martino del banquillo del equipo.

"Esta fuera por el entorno tan negativo y por el fracaso. Era imposible que pudiera continuar", dijo Ordiales sobre la salida de Gerardo Martino como entrenador de México y aceptó la responsabilidad por la actuación del combinado azteca.

"Le fallamos al gremio del fútbol mexicano y a los aficionados. Estamos apenados y queremos disculparnos con todos".



🎙 Jaime Ordiales. — Selección Nacional (@miseleccionmx) December 1, 2022

"Damos la cara ante este fracaso. No cumplimos los objetivos que habíamos trazado. Le fallamos al gremio del futbol mexicano y a los aficionados", indicó el exdirectivo del Cruz Azul y añadió: "Cuando fallamos, fallamos todos. Los resultados son los que mandan y en el mundo del futbol sabemos que es así".

Copa del Mundo Qatar 2022: Yon de Luisa dice que no es necesaria su renuncia

Aunque la Selección Mexicana fracasó en la Copa del Mundo Qatar 2022, el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Yon de Luisa, informó que su ciclo no ha terminado y que su continuidad depende de los dueños de la FMF.

"No es necesaria una renuncia porque las presidencias son por ciclos mundialistas, ahora termina este y los dueños van a tomar la decisión de si continúa o no este proyecto, pero no es necesaria una renuncia", comentó el presidente de la FMF en conferencia de prensa.

El directivo dejó su futuro en manos de los dueños de la FMF. Bajo su gestión, en meses recientes, además del fracaso de México en el Mundial Qatar 2022, se obtuvieron otros objetivos incompletos, pues no se calificó a los Juegos Olímpicos 2024 ni al Mundial Femenil 2023.

aar