Fórmula 1: Checo Pérez sufre terrible choque en las prácticas del Gran Premio de Hungría (VIDEO)

El mexicano Sergio Checo Pérez comenzó con el pie izquierdo su participación en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 (F1) al chocar su monoplaza contra un muro en las primeras prácticas.

Apenas a los tres minutos de iniciada la P1, el piloto de Red Bull perdió el control de su RB19 al final de la curva cuatro del Circuito Hungaroring, motivo por el cual se estrelló contra el muro de contención.

"He tocado la hierba en frenada y perdí el control", explicó Checo Pérez en la radio de la escudería austriaca, que encabeza el campeonato de constructores de Fórmula 1.

💥 ¡¡¡Así ha sido el ACCIDENTE de Checo Pérez!!!pic.twitter.com/zJe4jdBini — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) July 21, 2023

Debido al percance, el monoplaza del corredor jalisciense quedó dañado en su parte delantera izquierda. La práctica se reanudó momentos después de que fue retirado el RB19 del mexicano.

En el circuito de Hungaroring, Checo Pérez intentará obtener su sexto podio de la campaña, luego de los conseguidos en Baréin, Arabia Saudita, Azerbaiyán, Miami y Austria.

Checo Pérez recibe crítica de excompañero de Fórmula 1

El piloto tapatío de Fórmula 1 (F1), Sergio Checo Pérez, ha tenido momentos complicados en su tercera temporada en las filas de Red Bull, por lo que en las últimas semanas han sonado varios nombres de posibles candidatos a reemplazarlo el próximo año.

El Dani Juncadella, excompañero del jalisciense en Force India, propuso a su compatriota Álex Palou, campeón de la IndyCar Series en el 2021, para llegar al equipo austriaco en lugar de Pérez Mendoza.

"Sin menospreciar a nadie, ojo, no me malentendáis… Mete pasado mañana a Alex en el segundo Red Bull y te hace, por lo menos, el mismo trabajo que Checo. Me juego un brazo. Y repito, no pretendo menospreciar el trabajo de Checo, sino alabar la capacidad de Alex", fue el comentario que externó el español en su cuenta de Twitter.

EVG