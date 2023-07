Leo Messi vale más que 7 clubes de la Liga MX, tras su llegada a la MLS

En el papel, el duelo entre el peor equipo de la MLS contra el peor de la Liga MX no sería el más apetecible para ser el primer partido de la Leagues Cup, pero la probabilidad que Lionel Messi salte a la cancha alteró todo ese escenario.

El argentino jugaría unos minutos con el Inter Miami ante el Cruz Azul, uno de los cuatro equipos más populares en México, pero que vive malos momentos y es colista luego de tres fechas en el AP23.

Lionel Messi es uno de los jugadores más devaluados en los últimos años, pese a ser considerado uno de los mejores de toda la historia y de haber ganado la copa del mundo en Qatar 2022, pero aun así el argentino vale más que siete equipos de la Liga MX, pues está valuado, según Transfermarkt, en 38.9 millones de dólares; mientras que las plantillas del Querétaro, Juárez, Puebla, Necaxa, San Luis, Tijuana y Mazatlán valen menos de la cifra antes mencionada.

El Inter Miami es el peor no sólo de la Conferencia Este sino de toda de la MLS: un punto menos que Colorado, colistas del Oeste. Gerardo Martino, el nuevo técnico del Inter Miami, dijo que “es probable” que el delantero argentino tenga algunos minutos tras unos cuantos entrenamientos con el club.

También se espera la participación de Sergio Busquets, otro flamante fichaje que fue compañero de Messi en el Barcelona.

Ayer en conferencia de prensa atendieron ambos clubes, pero por el Cruz Auzl habló Ricardo Ferretti y Carlos Salcedo, mientras que por el Inter Miami lo hizo Gerardo Martino y Sergio Busquets.

El Tuca reconoció la calidad de Lionel Messi, pero resaltó que La Máquina también se merece un respeto, pues es considerado uno de los grandes del balompié mexicano.

“Cruz Azul es una de las cuatro instituciones más grandes de México. También merecemos respeto. No es un jugador, no es sólo Carlos o Messi, es una institución. Él no gana ni pierde solo, el futbol es un deporte de conjunto, aunque obviamente hay gente que se destaca, como él”, dijo ante los medios de comunicación.

Con 36 años, la Pulga llega tras una rutilante trayectoria en Europa, pero que tuvo un opaco último capítulo dos años en el Paris Saint-Germain, donde fue el foco de los abucheos de la afición del club francés que le señaló por dos eliminaciones en los octavos de final de la Liga de Campeones.

El campeón del mundo en Qatar 2022 atestiguará el primer partido del icónico torneo binacional entre México y Estados Unidos en el que participan todos los clubes de ambas ligas.

“Creo que el boleto costaba 30 dólares y ahora cuesta 600, ése es el efecto Messi”, dijo el entrenador brasileño de Cruz Azul, Ricardo Ferretti. “Hay un reconocimiento y respeto de los jugadores hacia él, pero cuando entren a la cancha, ahí sí tendrá el respeto, pero veremos de qué cuero salen más correas (quien es mejor)”.

El torneo nació en 2019 enfrentando a clubes de ambos países. Cuatro equipos de cada país compitieron en la edición inaugural, disputado en Las Vegas. Otros ocho conjuntos se midieron en 2021 en sedes de Estados Unidos.

El torneo de 2020 no se jugó por la pandemia de coronavirus y el de 2022 tampoco por problemas con la calendarización del Mundial de Qatar.

Otro reencuentro será el de Gerardo Martino con un equipo mexicano, pues aunque no dirigió ningún club sabe muy bien de la Liga MX, ya que estuvo al frente de la selección de futbol y no es muy querido por la mayoría de mexicanos, pues el Tricolor vivió su peor Mundial en Qatar desde Argentina 1978.