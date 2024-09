Guadalajara Open AKRON 2024: Camila Osorio se impone a Hailey Baptiste en la primera ronda del torneo

La colombiana Camila Osorio dio el primer paso en el Guadalajara Open Akron 2024, pues obtuvo su boleto a la segunda ronda con una victoria por 6-3 y 6-2 sobre la estadounidense Hailey Baptiste, en poco más de una hora de partido.

“Jugué un punto a la vez y creo que eso me ayudó, no fue un buen comienzo, pero me alegra haber sacado adelante este partido. Feliz de que pude mantener la calma e ir encontrando el ritmo, fui de menos a más”, dijo Osorio, quien luce una pequeña estrella en su mejilla izquierda porque siente que es algo “cool”, igual que ella.

La colombiana Camila Osorio en el Guadalajara Open AKRON 2024 Foto: GDL Open AKRON

“Traté de hacer lo que venía entrenando, no me sentí bien jugando, pero eso es lo que vale, ganar partidos sin sentirse de lo mejor”, agregó la cucuteña, quien es una de las jugadoras favoritas de la afición.

Camila mostró irregularidad en un comienzo, con algunos errores debido a los nervios frente a una rival a la que ya había vencido en este mismo escenario, en el Abierto de Zapopan en 2022. Pero supo recuperar terreno y Baptiste por su parte no logró aprovechar, al tener algunos problemas con su primer servicio.

En el primer set Osorio sólo perdió un punto de los 25 que jugó con su primer servicio. Fue una primera manga pareja, con rompimientos de ambos lados al inicio, para mantener la igualdad, hasta que en el octavo juego dos dobles faltas consecutivas de Baptiste la hicieron perder su saque y darle a su rival la oportunidad de sacar por el set. Camila no desaprovechó y en poco más de media hora se adelantó en el partido.

El segundo parcial comenzó mal para la estadounidense, al perder su saque en el juego inicial. Camila Osorio logró otro quiebre en el tercer game para tener una ventaja que resultó definitiva, y luego de 1:06 horas se instaló en segunda ronda.

La estadounidense Hailey Baptiste y la colombiana Camila Osorio en el Guadalajara Open AKRON 2024 Foto: GDL Open AKRON

Resultados de dobles de la jornada en el GDL Open AKRON

La polaca Katarzyna Piter y la húngara Fanny Stollar avanzaron a la segunda ronda, luego de imponerse a la dupla conformada por la italiana Angelica Moratelli y la estadounidense Sabrina Santamaria con parciales de 6-3, 3-6 y 11-9 en el Guadalajara Open AKRON.

Piter y Stollar ganaron el 61% de los puntos que jugaron con su primer servicio, pero el 65% con su segundo saque. Ganaron 64 puntos en total, por 58 de sus rivales. También obtuvieron su pase a la siguiente fase la rusa Valeria Savinykh y la canadiense Marina Stakusic, al vencer a la pareja de las estadounidenses Anna Rogers y Alana Smith por 6-1, 3-6 y 10-4.

aar