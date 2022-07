Kalimba goza al incursionar en el urbano

El cantante Kalimba confiesa que su reciente incursión a la música urbana ha sido una “cuestión de pérdida de ego, supervivencia y arriesgue”, que ha disfrutado como nunca sin perder su esencia. “En vez de que me haya ido a lo urbano, creo que me lo traje a lo que soy y me siento bastante bien”, señaló en entrevista vía Zoom con La Razón.

El integrante de 0V7, si bien era un asiduo escucha de reguetón y urbano, nunca se imaginó emprender en esa modalidad y ahora señala que lo gozó tanto que incluso le hubiera gustado explorarla desde su disco anterior. Entre los temas que formarán parte de su nuevo álbum 6pm están “Bailar” y “La quiero para mí”.

“Me gusta el urbano, escuchaba a El General cuando tenía siete años; Hugo Calderón me fascina, me vuelve loco, uno de los mejores eventos al que he ido en mi vida fue a los 24 años, vi a Calle 13 en la Arena México. Me gusta el urbano y el reguetón, pero no pensaba incursionar ahí en mi carrera, muchas veces te aferras a algo que crees que te da identidad, a eso me refiero con pérdida de ego, entendí que donde del mundo avanza, es evolucionar o morir”, compartió.

Para Kalimba ha sido importante continuar siendo auténtico y no querer parecerse a exponentes de esta modalidad. “No pierdes quien eres cuando lo disfrutas. Es pop urbano, porque no es que suene a J Balvin, a Bad Bunny, a Calderón, que los admiro mucho, pero no voy para allá, es Kalimba, pero con una base urbana. Cuando lo probé resultó que lo disfruté más de lo que esperaba, dije ‘¡qué gozada es esto! No sé para donde vaya el siguiente disco honestamente, pero voy hacia donde me sienta cómodo”, comentó el intérprete de “Tocando fondo”.

Tener la oportunidad de hacer mi propio Metropólitan y presentar lo que quiero, dentro de un año en el que me han tocado cosas grandes, es un gran regalo. Van a escuchar dos canciones nuevas y una de ellas con una versión con Jerry Di

Kalimba, Cantante

El protagonista del musical José el soñador llevará parte de sus nuevos temas al show del próximo jueves 14 de julio, en el Teatro Metropólitan, donde, promete, un experiencia inolvidable para sus fans.

“Ayer (lunes) estaba nervioso, me dormí a las 4:50 de la mañana, me daban vuelta en la cabeza todas las ideas que tenía. No quería quitar ningún elemento, no lo merece, tiene que ser un superconcierto, te puedo decir que regresé no sólo satisfecho, sino emocionado, agradecido, porque poderte bajar del escenario y saber que hiciste el máximo de tus capacidades es de las cosas más satisfactorias, así me siento, todavía no hemos dado este concierto, pero ya me siento ahí”, resaltó el vocalista que también forma parte del show Cumbia Machine.

Adelantó que interpretará dos canciones nuevas, una de ellas será una versión con Jerry Di, quien volará desde Estados Unidos para acompañarlo en el espectáculo.

“Probablemente sea la única vez que la toquemos en vivo porque después voy de gira con OV7 y dudo tener la capacidad o probabilidad de volver a cantar con él”, dijo Kalimba.

Otros invitados son Fela Domínguez, lo cual para Kalimba supone un honor cantar a dueto con ella después del éxito que tuvo la vocalista en José el soñador; Fano, Jass Reyes, Flex, antes conocido como Nigga, y Las Prez. Además de una sorpresa.

“Los bailarines que tengo son de Jesucristo Superestrella y José el soñador, me los traje para este concierto, porque ellos no habían venido, fue traerme más voces y crecer el área de coros, traer más músicos y meter metales, percusiones, arreglos, ampliar las secuencias, meter más visuales.

“Lo que me acaba de dejar José el soñador, los ensayos de OV7, con la que se viene una gira espectacular, el 2000’s Pop Tour, Cumbia Machine, es que existimos una generación que sí queremos crear experiencias porque de eso vivimos, pero por encima de eso deseamos dejar un legado, hacer cosas icónicas, porque hay experiencias pasajeras y otras que se quedan, nosotros queremos ser de las que se quedan, estoy convencido que el concierto, esas cosas van en el camino correcto”, apuntó.

Otra de las sorpresas para sus seguidores es la interpretación de algunos covers, que seguramente todos los que se den cita conocerán.